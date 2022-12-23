 

Apple Music начнет предустанавливать на устройства альбомы исполнителей, принадлежащих к расовым и национальным меньшинствам

23.12.2022, 13:33, Разное
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Каталог музыки Apple Music с 1 января 2023 года начнет предустанавливать альбомы и песни популярных исполнителей из числа меньшинств на устройства пользователей в обязательном порядке.

ЛГБТ+Необходимость такой «меры выравнивания» (affirmative action) объясняется борьбой с дискриминацией и необходимостью «продвижения интересов отдельных социальных групп на пути к подлинному равенству возможностей».

Пока не уточняется, чьи именно альбомы будут предустановлены на устройства, однако уже известно, что функция удаления не предусмотрена – музыка пробудет на девайсе в течение месяца и если пользователь не согласится её оставить, треки будут заменены в рамках ротации на аналогичные.

Также в целях балансировки планируется ввести лимиты на загрузку песен определённых исполнителей. Так, пользователи смогут прослушивать не более 200 различных треков «мэйнстримных» музыкантов в месяц, однако лимит можно будет увеличить за доплату.

Помимо всего вышеперечисленного, в библиотеке загруженной музыки в первую очередь будут отражаться песни продвигаемых исполнителей вне зависимости от алфавитного порядка. При включении функции случайного выбора трека, такие песни будут иметь шанс включения на 50% выше, чем обычные.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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