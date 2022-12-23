 

Забастовка работников железной дороги подпортила французам Рождество

23.12.2022, 13:29, Разное
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Из-за забастовки железнодорожных контролёров во Франции несколько сотен тысяч граждан страны обнаружили, что их поезда отменили, и были вынуждены в срочном порядке искать другой способ добраться до родных к Рождеству, передаёт France 24. Как отмечается в сюжете канала, многие пассажиры не скрывают своего недовольства: требования бастующих нельзя уверенно назвать оправданными.

Парижский вокзал Монпарнас превратился в настоящий муравейник — ведь части пассажиров пришлось прикидывать, какие варианты действий у них остались после того, как поезда начали отменять из-за забастовки контролёров.

Двое студентов с запада Франции попытались поменять билеты при помощи онлайн-сервисов — и обнаружили, что к Рождеству они домой добраться уже не смогут. 

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: На все поезда распроданы билеты. Мы сюда пришли, чтобы вернуть деньги. В Бретань мы к праздникам не попадём. 


ДЕВУШКА: Ничего не осталось — ни автобусов, ни мест в каршеринге, ни самолётов, ни поездов. 

На Лионском вокзале — ещё одном железнодорожном терминале французской столицы — некоторые пассажиры из-за забастовки контролёров сердятся, ведь те пытаются добиться дополнительного повышения окладов сверх тех надбавок, которые выторговали чуть раньше. 

ЖЕНЩИНА: Перед Рождеством так поступать очень некрасиво. Это ведь дополнительные расходы. Очень этим раздосадована. 


МУЖЧИНА: Их требования можно понять, но сейчас, когда семьи собираются вместе, их выдвигать не время. 

Аналогичную точку зрения высказал и официальный представитель правительства Франции Оливье Веран, который заявил, что бастовать работники железной дороги не имеют никаких оснований. 

ОЛИВЬЕ ВЕРАН, официальный представитель правительства Франции: В рождественские выходные забастовки не проводят. А ведь эту акцию организовал не профсоюз, а некий коллектив анонимов. И бастуют они, несмотря на то, что им меньше чем за два года подняли зарплаты на 20 процентов. 

Французский государственный оператор железных дорог не только возвращает пассажирам деньги за билеты на отменённые поезда, но и предлагает им щедрую компенсацию. Впрочем, пассажиры говорят, что эти деньги едва ли станут адекватным утешительным призом за испорченные праздники. 

Дата выхода в эфир 22 декабря 2022 года. 


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