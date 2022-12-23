Экс-советник Трампа – сотрудничество ФБР и Twitter разрушало американскую демократию

Илон Макс вновь обнародовал часть документов, проливающих свет на связи американских спецслужб и Twitter. Стало известно, что несколько десятков агентов ФБР тесно взаимодействовали с сотрудниками компании в вопросах слежки и цензурирования пользователей, сообщила обозреватель, советник бывшего президента США Келлиэнн Конуэй в эфире Fox News. Конгрессу предстоит выяснить в какой степени была скомпроментирована национальная безопасность страны в деле Хантера Байдена, оценить роль Белого дома в выводе войск из Афганистана и сопоставить новые факты с деятельностью бюро в 2021 году, подчёркивает политтехнолог.

Келлиэнн Конуэй, обозреватель Fox News, бывший советник президента Трампа, а сегодня директор компании KA Consulting, она присоединяется к нашей программе. Прокомментируйте, насколько всё это серьёзно?

КЕЛЛИЭНН КОНУЭЙ, политтехнолог-обозреватель: Это невероятно серьёзно, я думаю, это наиболее убийственно, разрушительно для нашей демократии, я бы так описала эту ситуацию, Хэррис. Сегодня вновь были обнародованы документы Twitter. Это шестой «пакет», в нём мы видим некоторые детали потенциального сотрудничества ФБР и Twitter. Они были опубликованы вслед за предыдущей порцией разоблачительных материалов, из которой стало ясно, что людей подвергали цензуре, теневым блокировкам и обращались с ними несправедливо. Согласно одному из докладов, служащие нашей системы правоохранительных органов — порядка 80 агентов ФБР — регулярно просили Twitter рассмотреть тот или иной твит, следить за активностью того или иного пользователя. Это происходило в ходе предвыборной гонки, а затем в период формирования администрации Байдена. Как гражданку США, меня это пугает. Это проходило под видом некой официальной спецоперации, но мы-то знаем, что на самом деле всё очень просто: они уселись на весы свободы слова, весы справедливости. Если посмотреть на информацию, представленную Лукасом Томлинсоном, всё это началось 10 февраля. Что именно: Джим Бейкер — это имя знакомо вашим зрителям — замешан в фабрикации «российского сговора». Он занимал должность консультанта в Twitter, ранее был старшим юрконсультантом в ФБР — кажется, так называлась его должность. Был большой шишкой на обеих работах. Хэррис, 10 февраля 2021 года, спустя примерно три недели с начала правления администрации Байдена, у него уже кипела работа: ему нужно было сделать так, чтобы ФБР работало на Twitter. Сложно поверить, более 3 миллионов — это пугает (ФБР предположительно заплатило Twitter $3,5 млн, чтобы компания обрабатывала запросы Бюро. — ИноТВ). Хэррис, если республиканцы соберутся расследовать множество накопившихся инцидентов, нужно разобраться и с выводом войск из Афганистана, произошедшим 6 месяцев спустя после переписок 10 февраля (в это время Бэйкер отправил письмо с упоминанием суммы $3,415,323. — ИноТВ); эти события, вероятно, связаны. Была просьба к Twitter способствовать Пентагону в выполнении его задач веянного влияния. Есть ли у Адама Шиффа (председатель комитета по разведке палаты представителей США. — ИноТВ) что-то, что он может показать своему комитету по разведке? Он не знал, что «Талибан»* захватит власть за 11 дней. Они никогда по-настоящему не расследовали роль администрации Байдена в уходе из Афганистана. Хэррис, они три года искали доказательства сговора (с Россией. — ИноТВ)! Всё это происходило под прикрытием некой спецоперации, это должно пугать каждого американца.

Вы правы. Мы знакомы с ситуацией вокруг Джеймса Бейкера, потому что Илон Маск уволил его. Но эта дата, 10 февраля, кажется, теперь становится всё более значимой, поскольку тогда происходило много всего. Меньшее — это обсуждение того, что делать дальше с Афганистаном. Шифф, наверное, был единственным человеком на планете, кто не предвидел то, что талибы захватят власть. Они ведь сами во многом на это намекали! Для всех это было очевидно. Не знаю, так ли это на самом деле, но вы сделали ряд очень верных замечаний в отношении того, что некоторые из событий того времени должны рассматриваться параллельно. Я скажу, почему считаю происходящее опасным. У нас прошли выборы, которые сейчас вызывают много вопросов, касающихся подавления информации. И это относится не только к теме ноутбука Хантера Байдена, но и к теме бизнеса, который вели зарубежные игроки с сыном будущего президента. Как это выглядит со стороны? Нашей стране пришлось в какой-то мере поставить под угрозу национальную безопасность? Тут очень много вопросов.

Дата выхода в эфир 21 декабря 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.