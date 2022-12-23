Заткнуть глаза и уши

Верховный суд лишил сайт «Новой газеты» статуса СМИ

На заседание апелляционной коллегии Верховного суда главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов принес повязку для Фемиды. Ее статуя над центральным входом в главный судебный орган страны этого непременного атрибута богини правосудия, символизирующего ее беспристрастность, лишена. Впрочем, и второе по счету решение относительно судьбы нашего сайта, вынесенное в этом здании, заставляет сомневаться в том, что этот принцип здесь соблюдается.

Первое из них было оглашено 15 сентября:

судья Кириллов единолично удовлетворил иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ — электронного периодического издания «Новая газета» (novayagazeta.ru).

Коллегия в составе судей Игоря Крупнова, Юрия Ситникова и председательствующего Владимира Зайцева рассматривала нашу жалобу на это решение.

Напомним, иск РКН был основан на двух вынесенных им же нашему сайту предупреждениях. Они появились друг за другом: 22 и 28 марта. Получив второе, мы приостановили как выпуск бумажной версии «Новой газеты», так и работу сайта. Отметим, в нашей почти 30-летней истории эти предупреждения были первыми. Их наличие дает основания регулятору требовать в суде ликвидации СМИ. Дает основания — но не обязывает. Дело в том, что предупреждения законодатель считает мерой профилактической.

А уничтожение издания требует весомых причин — об этом говорит и позиция Конституционного суда, который велит при рассмотрении дел такого рода учитывать сумму факторов, включая тяжесть правонарушения и репутацию издания.

Игорь Крупнов, Владимир Зайцев, Юрий Ситников. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В чем же видит регулятор несовместимые с жизнью СМИ правонарушения? В отсутствии маркировки «иностранного агента» — дважды. Но если в первом случае действительно была допущена ошибка, причем сугубо техническая, — ту же организацию мы упоминали в публикациях 23 раза, и всегда с маркировкой, всего же с 1 января 2021 года маркировали разного рода иноагентов более тысячи раз. Тут вопрос в соразмерности наказания, ведь предупреждения разным СМИ за год клерки РКН выносили всего девять раз, обычно обходясь административными протоколами. Но вот второй случай — особый: организация, о которой идет речь, сейчас включена в реестр иноагентов, но на момент публикации спорного текста и вынесения предупреждения таковой статус с нее был снят вступившим в силу решением суда. Минюст его не исполнил, и это НКО из списка на своем сайте не исключил. Вот на основании этого очевидного нарушения закона ведомством другое ведомство и решило нас наказать.

— Из правонарушения не вырастает право, — процитировал сегодня в суде наш юрист Ярослав Кожеуров латинскую максиму. И добавил, что большой вопрос,

что действительно угрожает государству: разовая техническая ошибка издания с многолетней историей или пренебрежение Минюста решением суда.

Дело в том, что судья первой инстанции Кириллов аргументировал свое решение именно угрозой безопасности государства, которую якобы несет в себе наша работа на фоне «текущих вызовов безопасности и суверенитету Российской Федерации». И постановил нас ликвидировать «в целях защиты основ конституционного строя».

Какие именно угрозы несет «Новая»? Судья перечислить их не потрудился. Возможно, они в нашей работе по освобождению 174 российских солдат их чеченского плена? В расследовании схем по выводу млрд из страны? В том, что мы требовали найти и судить убийц наших шестерых погибших коллег?

Дмитрий Муратов в Верховном суде. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Муратов:

— Убийц не ищут, а нас закрывают. Закрытие «Новой газеты» — это недоверие к нашим гражданам, которые читают нас 29 лет. Не только нам затыкают рот, но и этим людям затыкают глаза и уши. Люди вам опасны!

Атака цензоров на «Новую» действительно мало общего имеет с законом. Не только с гарантированной Конституцией свободой слова, но и с уважением к процессуальным нормам. Наши иски об оспаривании вынесенных предупреждений не рассмотрены с мая. Мосгорсуд признал бездействие Таганского суда, где они лежат без движения, незаконным. Но воз и ныне там. Законность этих взысканий мог бы оценить Верховный суд в рамках нынешнего кейса, но не стал.

Ну и еще одно. Даже если бы предупреждения были вынесены законно, ликвидация издания — явно несоразмерное наказание за них. Притом что мы видим совсем иную практику применительно к иным медиа — с более лояльной госаппарату позицией. Например, буквально на днях в призыве Антона Красовского в эфире федерального канала «топить и жечь украинских детей» следком не нашел состава преступления. О мерах реагирования Роскомнадзора на этот спич также ничего не известно.

Отсутствие пометки об иноагентстве, видимо, намного опасней для конституционного строя, чем речи ненависти штатных пропагандистов.

К слову, ретивость исполнителей заставляет их бежать впереди паровоза. Ссылка судьи Кириллова на «угрозы государственному суверенитету» явно не совпадает со сказанным президентом РФ на недавнем Съезде судей, где Владимир Путин заявил: «Вызовы и угрозы, с которыми столкнулась и сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств. Права и свободы наших жителей гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать». Так вот, право читать разные медиа и иметь позицию, альтернативную мейнстриму тоже незыблемо. А принцип законности не должен подменяться принципом политической целесообразности. Но с 24 февраля в стране закрыты или заблокированы три сотни СМИ. И на этом чиновники явно не собираются останавливаться.

— Верните газету на место. Она принадлежит людям, а не вам, доверяйте своему народу, — обратился к судьям Муратов.

Представитель Роскомнадзора Анна Курмаева, уже знакомая нам по иску об отзыве свидетельства о регистрации у бумажной версии «Новой газеты», в этот раз была немногословна и лишь заявила, что мы якобы не указали на конкретные нарушения норм права судом первой инстанции.

Впрочем, с ее стороны особых аргументов, похоже, не требовалось — решение в пользу РКН было принято и без них — за 25 минут. Решение о лишении нашего сайта статуса СМИ оставлено без изменения и вступило в силу.

Татьяна Брицкая, спецкор «Новой»

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