В Москве произошел пожар на территории воинской части

В районе Соколиной Горы в Москве ночью 23 декабря произошел пожар на территории воинской части. Возгорание началось в гаражном боксе, сообщает “Царьград”.

Пожар успел распространиться на территории 200 квадратных метров. По данным телеканала “360”, в помещении хранили обмундирование и постельные принадлежности. К счастью, во время пожара никто не пострадал.