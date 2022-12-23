 

В Москве произошел пожар на территории воинской части

23.12.2022, 13:19, Разное
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В районе Соколиной Горы в Москве ночью 23 декабря произошел пожар на территории воинской части. Возгорание началось в гаражном боксе, сообщает “Царьград”.

Пожар успел распространиться на территории 200 квадратных метров. По данным телеканала “360”, в помещении хранили обмундирование и постельные принадлежности. К счастью, во время пожара никто не пострадал.


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