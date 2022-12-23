 

Ramil’ снял клип на песню “Тает снег”

23.12.2022, 13:19, Разное
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Молодой исполнитель и автор песен Ramil’ набирает популярность семимильными шагами. Он уже впустил несколько треков, которые стали хитами. К примеру, трек “Вся такая в белом” стал топ-1 во “ВКонтакте”. Широкую известность в социальной сети также получила песня “Хочешь со мной”.

Певец не останавливается на достигнутом и покоряет музыкальные хит-парады новыми творениями. Недавно он выпустил песню “Тает снег”. А в скором времени поклонники смогут насладиться полноценным клипом. Как проходили его съемки, Ramil’ рассказал в интервью “Дни.ру”.

Музыка и текст трека наполнены романтикой, грустью и тоской. В песне красноречиво говорится о расставании. Исполнитель признался: проявлять искренние чувства очень сложно, еще сложнее это делать перед камерами.

“Для меня тяжело все это дается”, — подчеркнул
Ramil’.

По его словам, труднее всего получился “момент истерики”. Ругаться – это не про него. “Я в целом не такой человек, я не ругаюсь особо”, — добавил артист.

Безусловно, на съемочной площадке довольно сложно сосредоточиться на своей задаче, когда возникает желание проверить кадры. Благо, молодой певец проявляет профессионализм. Он отметил, что полностью доверяет режиссеру его часть работы, предпочитает не лезть с советами, но все же иногда делится некоторыми соображениями.

Во время съемок клипа стало ясно, что восходящая звезда задается довольно сложными философскими вопросами. Почему “Тает снег” — это про любовь? “Я задаюсь этим вопросом. Все тает, все куда-то уходит, угасает. У меня какой-то ураган, цунами внутри. Хочется смеяться, а надо плакать”,— рассказал
Ramil’.


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