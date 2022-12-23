Рыбам срочно придется изменить свои планы: какой будет последняя неделя 2022 у знаков зодиака

Чуть больше недели остается до наступления Нового года. Хотя времени совсем мало, однако еще можно успеть доделать начатые дела и как следует подготовиться к долгожданному празднику. Вот, что сулит гороскоп с 26 декабря на 1 января представителям разных знаков зодиака.

Овен

Не кажется ли вам, что совсем позабыли о себе, своих интересах и стали жить чужой жизнью, делать все в угоду окружающим? В последнюю неделю уходящего года вернитесь к себе настоящему. Действуйте, исходя из своих желаний и предпочтений.

Телец

Последний месяц был весьма напряженным. Вы устали, вам нужен отдых и переосмысление текущей ситуации. В последнюю неделю уходящего года замедлите темп, проявите заботу о себе, сделав небольшую передышку. Подумайте о том, к чему вам нужно стремиться.

Близнецы

Вам нужна любовь, чтобы вновь ощутить вкус жизни. Дарите любовь — и принимайте ее от близких. Наслаждайтесь удивительными моментами, проведенными с близкими.

Рак

Вы проявляете по отношению к себе излишнюю строгость. Перестаньте заниматься самоедством. Простите себе ошибки и избавьтесь от груза прошлого. Извлеките полезные уроки из неудач и поражений, чтобы не было фиаско в будущем.

Лев

Вы очень устали удовлетворять капризы и прихоти других людей. Вам стоит проявить эгоизм и поставить себя на первое место. В последнюю неделю уходящего года устройте себе релакс по душе. Например, вы можете посетить спа-салон, отправиться в кинотеатр, на выставку и т.д.

Дева

В последнее время вам дают очень много советов. Окружающим кажется, что они помогают вам в принятии верных решений, но это не совсем так. Только вы знаете, как вам будет лучше, поэтому прислушивайтесь к голосу своей интуиции. Внутреннее чутье вас точно не подведет.

Весы

Вы никак не можете отпустить прошлое и простить тех, кто вас обидел. Нужно осознать, что пока вы копите негатив в себе, то сами же себя лишаете возможности двигаться дальше, вносить позитивные перемены в свою жизнь. Простите своих обидчиков, простите себе свои ошибки. Начните новую главу своей жизни.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Скорпион

В последнее время окружающие систематически нарушают ваши личные границы. Они пользуются вашей добротой и безотказностью для удовлетворения своих желаний, интересов. Пришло время научиться говорить «Нет». Доля здорового эгоизма вам точно не помешает для того, чтобы защитить свое личное пространство.

Стрелец

Вас не покидает ощущение того, что чего-то не хватает. Вам кажется, что счастье где-то там, в других местах и с другими людьми, но на самом деле оно совсем рядом. Научитесь ценить то, что у вас есть уже сейчас. Начинайте вести дневник благодарности, чтобы отслеживать те позитивные моменты, которые присутствуют в вашей жизни.

Козерог

Впереди вас ожидает новая глава вашей жизни. Чтобы предстоящий период был максимально позитивным, избавьтесь от груза прошлого. Простите своих обидчиков и не держите на них зла. Они повстречались на вашем пути, чтобы сделать вас мудрее и сильнее.

Водолей

Вы слишком погрузились в рутину и потеряли ориентир. На предстоящей неделе поразмышляйте над тем, кто вы и какой ваш путь. Что делает вас счастливым, а что лишает душевного спокойствия? Есть ли в вашей жизни токсичные вещи, препятствующие прогрессу и росту? Если да, то подумайте, как от них избавиться раз и навсегда.

Рыбы

События будут развиваться непредсказуемо. В связи с этим вы будете вынуждены срочно менять свои планы. Не относитесь к переменам негативно. Нужно постараться принять новые обстоятельства и постараться к ним адаптироваться. Лучше посмотрите, какие новые возможности открываются перед вами благодаря этим переменам. Проявите гибкость, нестандартный подход, креативное мышление, чтобы принять верное решение.