У хорошей прически нет возраста: трендовые стрижки 2023 года, идеально подходящие для женщин старше 70 лет

Хорошая стрижка привносит красоту в облик женщины любого возраста. Зрелым дамам 70+ требуется прическа, которая выглядит привлекательно, изысканно и элегантно. Она должна быть современной и модной. В статье мы приведем несколько трендовых стрижек 2023 года, идеально подходящих для женщин старше 70 лет.

Средний боб со слоистыми кончиками

Боб средней длины подходит для всех типов лица. Эта стрижка идет женщинам любого возраста.

Попросите парикмахера подстричь кончики прядей слоями. Это сделает шевелюру более объемной и визуально омолодит ваш образ.

При укладке создайте боковой пробор. С помощью фена с круглой щеткой завейте кончики наружу. Чтобы сохранить прическу на весь день, зафиксируйте ее лаком для волос.

Короткие седые волосы, зачесанные назад

Если вы не имеете возможности тратить много времени на укладку, то выберите прическу с короткими волосами, зачесанными назад. Она особенно элегантно смотрится на седых прядях.

Вам понадобится всего несколько минут, чтобы зачесать волосы назад. Затем нанесите на шевелюру текстурирующий спрей и закрепите прическу.

Пикси для тонких прядей

Пикси – одна из лучших стрижек, которая была популярна в этом году и останется актуальной в следующем. Она придает больше пышности тонким прядям.

Если вы носите пикси, то не завивайте волосы. Лучше держать их прямыми, чтобы скрыть участки с редкими прядями. Дополните прическу челкой, которая сочетается с остальной шевелюрой.

Короткая стрижка с завитыми кончиками

Короткая стрижка с завитыми кончиками делает ваш образ энергичным и живым. Такая укладка волос придает любой прическе омолаживающий эффект.

Сделайте пробор на ту сторону, которая вам больше нравится. Нанесите на шевелюру немного пены, для создания прикорневого объема.

Высушите волосы феном с круглой щеткой у корней и на кончиках, чтобы создать эффект вьющихся волос. Если вы носите челку, то лучше зачесать ее назад. Закрепите укладку лаком.

Короткая прическа для прямых волос

Короткая прическа идеально подходит для 70-летних женщин с прямыми волосами. Она очень проста в уходе. Если вы не хотите тратить время на укладку, то эта стрижка для вас.

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Для женщин в очках

Женщинам в очках иногда бывает сложно подобреть себе подходящую прическу. Попробуйте короткую стрижку с перьями, она обладает эффектом многослойности.

Эта прическа создаст красивое обрамление вокруг очков. Она также придаст дополнительный объем тонким прядям.

Лохматый боб с мелированием

Лохматый боб в сочетании с мелированием обновит ваш внешний вид. Вы можете создать блики на части волос или на всей шевелюре. В любом случае вы получите великолепный эффект.

Для вьющихся волос

Если у вас вьющиеся волосы, то сделайте короткую стрижку. Она отлично смотрится в сочетании с седыми или серебристыми прядями. За этой прической очень легко ухаживать. Для усиления омолаживающего эффекта вы можете сделать мелирование.

Стрижка с рваной челкой

Рваная челка привлекает внимание к глазам и делает облик моложавым. Она не укорачивает и не расширяет лицо.

Расчешите челку круглой щеткой после мытья головы. При необходимости используйте помаду или воск для волос.

Заключение

Эти модные прически идеально подходят зрелым дамам за 70, так как визуально омолаживают и освежают облик. Они помогут вам выглядеть современно и привлекательно.