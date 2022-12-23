Фанаты Аны де Армас подали в суд на авторов фильма «Вчера»

Поклонники актрисы Аны де Армас, наиболее известной зрителям по фильмам «Блондинка» и «Достать ножи», подали в суд на авторов ленты «Вчера». Об этом сообщает издание Variety. Двое мужчин пожаловались на вводящую в заблуждение рекламу ленты. Они отметили, что в трейлере «Вчера» содержатся сцены с де Армас, в то время как в финальном варианте ленты их нет.

Де Армас сыграла одну из ролей в фильме, но при монтаже эпизоды с ее участием вырезали. Тем не менее, рекламные ролики не отредактировали. По мнению фанатов артистки, это сделали намеренно, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

Кадр из фильма «Блондинка»

Поклонники считают себя пострадавшими от недобросовестной работы киностудии Universal, занимавшейся релизом. Они взяли напрокат фильм на платформе Amazon Prime специально для того, чтобы оценить новую роль де Армас. Однако их ждало разочарование. Покупка фильма обошлась Конору Вульфу и Питеру Майклу Росза 3,99 доллара. Теперь же они требуют от Universal компенсации не менее чем в 5 миллионов долларов. Федеральный суд посчитал, что жалобу мужчин необходимо рассмотреть.

Юристы студии в ходе слушания утверждали, что трейлер является «художественным, выразительным произведением» и не должен рассматриваться как коммерческий проект. Но суд не согласился с их доводами, назвав трейлеры рекламным контентом.