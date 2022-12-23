Хайди Клум и Том Каулитц воссоздали романтическую сцену из мультфильма “Леди и Бродяга”

49-летняя Хайди Клум, ее муж-музыкант Том Каулитц и его брат Билл отлично повеселились в Диснейленде. Накануне супермодель опубликовала новые снимки, на одном из которых они с возлюбленным Томом воссоздают легендарную романтическую сцену из анимационного фильма 1955 года “Леди и Бродяга” — только вместо спагетти в кадре супруги вместе поедают чуррос. На свежих снимках Хайди делится рождественским настроением и позирует в шапке Санта-Клауса.

Самое счастливое место на земле! – написала Хайди в посте с новыми фотографиями.

На днях Хайди Клум и Том Каулитц посетили рождественскую вечеринку Пэрис Хилтон.

Впервые о романе Клум и Каулитца заговорили в 2018-м, когда влюбленных заметили целующимися за кулисами телепередачи NBC. Позднее в том же году они обнародовали свой роман и объявили о помолвке. 3 августа 2019-го они сыграли свадьбу на итальянском острове Капри, где также провели и медовый месяц.