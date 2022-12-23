Россия продолжает зарабатывать неплохие деньги на поставках газа в Германию

Германия активно строит плавучие СПГ-терминалы, чтобы избавиться от российской энергетической зависимости, но на самом деле продолжает покупать сжиженный природный газ и у Москвы, пишет Die Zeit. И так как после начала боевых действий на Украине цена на него существенно подскочила, Кремль зарабатывает на этом неплохие деньги. Вот только в целом, с учётом прекращения поставок по трубопроводам, Москва, конечно же, осталась в минусе, рассказывает автор статьи Леон Берент.



AP

Германия с невероятной скоростью строит у себя плавучие терминалы для приёма сжиженного природного газа, чтобы компенсировать нехватку российского трубного газа и добиться независимости от Кремля, пишет Die Zeit. Но на самом деле Берлин покупает СПГ и у Москвы, отмечает автор статьи Леон Берент.

Об этом свидетельствуют подсчёты эксперта из аналитической компании ICIS Эд Кокс: «В этом году Европа импортировала на 21 процент больше сжиженного газа из России, чем в 2021-м — 18 миллиардов кубометров до конца ноября». Речь идёт не о прямых поставках в Германию, но в случае с СПГ страну происхождения товара зачастую трудно установить, особенно в тесно переплетённых газовых сетях в северо-западной части Европы. В конце же 2024 года РФ планирует достроить ещё один СПГ-терминал в Сибири, в результате чего экспорт в ЕС только увеличится, прогнозирует эксперт.

Уже скоро страну происхождения газа установить окажется проще, так как голубое топливо будет поставляться напрямую к новым немецким терминалам, продолжает Берент. Но с правовой точки зрения их операторы всё равно ничего не нарушают, закупая энергию у Москвы. Ведь эмбарго пока что введено только на российскую нефть, но не на газ. К тому же контракты заключают частные предприятия, а не государство. Но немецкое правительство всё равно пытается заблокировать возможные торговые отношения в ходе политических переговоров с компаниями. И вроде бы немецкие энергетические концерны RWE, Uniper и VNG даже обязались не импортировать российское голубое топливо через новые терминалы.

В то же время объём поставляемого в Германию трубного газа из РФ существенно сократился, подчёркивает издание. В ноябре немцы получили через «Северный поток» 3,3 миллиардов куб.м голубого топлива, которое шло напрямую из России, а также опосредованно через Польшу. Таким образом страна покрыла приблизительно половину своей месячной потребности, но сейчас импорт полностью прекратился.

Поэтому на данный момент Германия вынуждена в основном закупать газ у Норвегии, а также Бельгии, Нидерландов и Франции. Важным поставщиком остаются США, а ещё голубое топливо приходит из Алжира, Анголы и Катара. При этом Берлин заключил с катарцами долгосрочный контракт на поставку СПГ, но в силу он вступит только с 2026 года. Африканские государства также заинтересованы в том, чтобы выйти на европейский рынок. В частности, Сенегал и Нигерия сейчас активно наращивают мощности в сфере поставки сжиженного природного топлива.

«Так продолжаем ли мы финансировать российскую экономику за счёт импорта её СПГ? — задаётся вопросом Берент. — Не совсем. По сравнению с 2021 годом объём импортируемого в Европу российского СПГ действительно вырос. Так как сжиженный газ продаётся сейчас несоизмеримо дороже, чем до начала боевых действий, Кремль зарабатывает на нём неплохие деньги. Но по сравнению с потерей трубного бизнеса российские поставки СПГ сравнительно малы. В целом сейчас из РФ в Европу течёт гораздо меньше газа, чем год назад. Сегодняшний ежемесячный импорт сопоставим с тем объёмом, который в 2021 году поставлялся за пять дней».