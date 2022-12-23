Байдена подозревают в попытке ограничить свободу слова за счёт подавления микроагрессии в соцсетях

Как показывают отчеты о государственных расходах, американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует выделить более полумиллиона долларов на разработку модели искусственного интеллекта, способной распознавать и подавлять микроагрессию в социальных сетях для защиты остальных пользователей. Консервативные наблюдательные группы подозревают Байдена в том, что этот проект может являться скрытой «попыткой ограничить свободу слова в интернете», пишет The Washington Free Beacon.



AP

Администрация президента Джо Байдена намерена выделить более $550 тыс. в виде грантов на разработку модели искусственного интеллекта, которая способна автоматически обнаруживать и подавлять микроагрессию в социальных сетях. Эта премия, финансируемая в рамках плана Байдена общей стоимостью $1,9 трлн, была присуждена в марте исследователям из Вашингтонского университета за разработку инновационных технологий, направленных на защиту пользователей социальных сетей от дискриминационных выражений, пишет The Washington Free Beacon.

Как показывают отчёты о государственных расходах, разработавшие эту программу исследователи уже получили $132 тыс. — и рассчитывают, что общее государственное финансирование их проекта в течение следующих пяти лет достигнет $550 тыс. Они разрабатывают модели на основе искусственного интеллекта, которые способны анализировать сообщения в социальных сетях на предмет наличия в них микроагрессии, направленной на непрямое оскорбление членов различных маргинализированных групп и выражение по отношению к ним скрытого предвзятого отношения и пренебрежения, поясняется в статье.

Проект возглавляет профессор компьютерных наук Вашингтонского университета Юлия Цветков, автор целого ряда исследований, которые предполагают, что модель искусственного интеллекта может идентифицировать проявления микроагрессии в таких выражениях, которые на первый взгляд могут показаться безобидными, например в комментариях, восхваляющих концепцию меритократии. Она также была одним из соавторов проекта от 2019 года под названием «Обнаружение микроагрессии в дикой природе», в рамках которого микроагрессия была классифицирована и разделена на ряд подкатегорий, пишет The Washington Free Beacon.

В рамках предыдущего исследования были выявлены такие примеры микроагрессии, как утверждения: «Ваша мама белая, так что не похоже, что вы на самом деле чёрный» — или вопросы, например, о том, откуда человек родом на самом деле, поясняется в статье. Кроме того, профессор принимала участие в составлении опубликованной летом статьи, в которой анализируются публикации в Twitter, сделанные под хештегом #BlackLivesMatter во время беспорядков после гибели Джорджа Флойда в июне 2020 года.

Цветков и её коллеги выяснили, что в публикациях сторонников этого движения преобладали положительные эмоции, такие как «надежда, гордость и оптимизм». По мнению исследователей, это в корне противоречит попыткам некоторых представить темнокожих участников протестного движения в США злыми и агрессивными, говорится в статье.

В то же время некоторые консервативные наблюдательные группы выразили тревогу по поводу того, что американская администрация решила финансировать подобные исследования, пишет The Washington Free Beacon. Они подозревают Байдена в том, что таким способом он попытается «ограничить свободу слова в интернете». По их мнению, данное исследование является примером того, как американское правительство «берёт на себя роль модератора онлайн-контента», поясняется в статье.

«Правительство не должно контролировать высказывания, которые некоторые могут счесть оскорбительными или вызывающими эмоциональное истощение. Правительство должно защищать наши права, а не подавлять их», — заявил в этой связи Дэн Шнайдер, замглавы отдела по защите свободы слова в организации Media Research Center. В свою очередь, глава организации Judicial Watch Том Фиттон заявил, что финансирование администрацией Байдена подобных исследований в области искусственного интеллекта можно сравнить с усилиями Коммунистической партии Китая, направленными на «цензуру высказываний, не одобряемых государством».

В то же время официальный представитель Национального научного фонда, который выделил грант на проведение этого исследования, отверг критику проекта и обвинения в том, что данный проект якобы пытается «воспрепятствовать свободе слова». Он подчеркнул, что в рамках этой программы создаются «автоматизированные способы выявления предубеждений», что позволяет исключить предвзятость со стороны обычных модераторов, которым присущи человеческие эмоции и собственные предубеждения, говорится в статье.

Это уже не первый раз, когда Белый дом сталкивается с обвинениями в попытках «подавить свободу слова в интернете», отмечается в статье. Министерство внутренней безопасности при администрации Байдена ранее учредило Совет по управлению дезинформацией, целью которого было заявлено «противодействие дезинформации». Однако после резкой негативной реакции со стороны общественности этот совет был распущен, пишет The Washington Free Beacon.

Кроме того, в прошлом месяце Байден предложил расследовать обстоятельства приобретения компании Twitter Илоном Маском после того, как миллиардер заявил, что в этой соцсети будут неуклонно придерживаться «принципов свободы слова». Опубликованные ранее Маском сообщения из внутренней переписки сотрудников Twitter свидетельствуют о том, что ФБР также проявляет постоянный интерес к содержанию и модерации контента, публикуемого в этой соцсети, сообщается в статье.