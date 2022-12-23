Колос призвал уполномоченную при президенте разобраться с размещением интим-рекламы на сайтах петербургских школ

Общественник и предприниматель Александр Колос попросил уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову разобраться в системной проблеме с размещением порнографических материалов на сайтах учебных заведений Санкт-Петербурга.

Накануне СМИ сообщили , что на сайтах правительства города и учебных заведений обнаружена реклама интим-услуг и порнографические материалы. Также листовки с запрещенной рекламой обнаружены рядом со школами и детсадами города.

Для того чтобы разобраться в данной ситуации активисты обратились к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Также ситуацию прокомментировал предприниматель Александр Колос, заявив, направил сообщение уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Распространение информации об оказании сексуальных услуг на сайтах школ и детских садов, а также рядом с образовательными учреждениями и в общественных местах абсолютно недопустимо в современном обществе», — пишет Колос в своем Telegram-канале.

Активист попросил поднять проблему с распространением рекламы интим-услуг в Петербурге на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне журналисты рассказали, что запрещенный контент обнаружили у лицея, в котором получает образование внук губернатора Александра Беглова — Михаил Белов.