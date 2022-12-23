Потрещим за жизнь – Личное мнение

Сегодня, раз новостей никаких нет, давайте потрещим за жизнь.

Скажу прямо: только окончательно поумнев пару лет назад, на извечный вопрос «квартира или дом», я бы ответила: и квартира, и дом.



Фото: Соцсети

Логично? Да. Но с нюансами. Буду делиться мудростью, читайте.

Жильё в Москве нужно. Вот как ни крути, но надо. У кого-то работа, у кого-то просто дела. Кому-то нужна развитая инфраструктура: госсервис, больнички и т. п. Метро удобно, в ресторанах вкусно, друзья все рядом.

И решить это можно только квартирой в городе — даже необязательно в Москве, а кто где живёт.

Строить дом? Поначалу мне это казалось хорошей идеей. Но какой дом в области?!

Смотрим здраво на ситуацию: земля на хорошем направлении стоит нереальных денег. Хороший участок — это десятки миллионов рублей.

При этом, сам участок — десять или двенадцать, самое большее 15 соток. Чем это всё отличается от многоквартирного дома?

Ну вот дом ты поставила на 10 сотках, осталось 6 соток. Это — природа? Это тишина? Это покой?

Нет, вся концепция своего дома тут рушится. Сосед орёт на соседку, а за забором чужая собака лает. С другой стороны кто-то сверлит стенку или играет на барабанах (реальный случай!). Ни тишины, ни покоя, ни красот природы, хоть я и люблю Подмосковье.

Но ведь всего этого (тишины, природы, красоты и свежего воздуха) хочется. Именно поэтому дом и покупают. Дом с землёй. Хочется журчания ручья, чистой воды, вкусного воздуха! Но дом, который расположен рядом с городом, не соответствует этим желаниям.

Дом, как и квартира, нужен, но… Подальше от всего!

Там, куда, когда нет дел, нет необходимости быть в городе, можно свалить и отдохнуть от утомительной жизни в мегаполисе!

На Алтай, например.

Умные люди, созревшие, как я, до мудрости, уже покупают участок в Горном Алтае, чтобы именно там построить современный красивый дом.

И не на десяти сотках, а на большом участке — от 30 соток до нескольких гектаров. И чтобы вид был на заснеженные горные вершины, безбрежные альпийские луга, быстрые кристально чистые речки и голубые озера. И никаких людей рядом, никакого шума!

Именно такие участки продаются на «Седьмом небе». Это эко-посёлок в Горном Алтае. Внешне он — ну точно деревенька в швейцарских Альпах. Те же разбросанные по горам тут и там домики-шале, та же тишина и красота первозданной природы.

Для справки, в Горном Алтае плотность населения — всего 2 человека на квадратный километр, что, к слову, в десятки раз меньше, чем даже в Альпах. И конечно, в сотни раз меньше, чем в Сочи (где 150 чел/ кв. км), не говоря о Москве или Питере (в МСК — 5 тыс. чел./кв. км, в СПб — 4 тыс. чел/кв. км). В автомобилях тоже можно измерить плотность — всего 0,6 автомобилей на кв. км (в Сочи — 56,5, в Подмосковье — 83,7). Но главное: в Горном Алтае вообще нет промышленности. Никакой.

А ещё на Алтае до 300 солнечных дней в году – точно как в Сочи. В настоящих Альпах, кстати, в году всего 90 солнечных дней.

Седьмое небо — всего лишь в 4,5 часах лёта от Москвы (лететь всего на полчаса дольше, чем до Сочи). Это как Альпы, но не Альпы: цены тут на порядок доступнее (пока!), недвижимость не конфискуют в связи с очередными санкциями, а для отдыха или постоянного жительства не нужны виза или ВНЖ.

А теперь внимание. Не падайте, но стоимость 30 соток — от 1,5 млн. рублей. 30 соток = 1,5 млн рублей. Или 50 тыс. рублей за сотку.

И это ещё не всё.

Первый взнос — от 490 тысяч. Беспроцентная рассрочка. Что можно купить в Москве или Сочи за такие копейки?! Не говоря уже об Альпах.

Ну и тем, у кого сомнения: почему так недорого? Просто те, кто лет пять назад купил там землю оптом, сейчас продает её отдельно участками.

Седьмое небо — современный поселок, выдержанный в едином архитектурном стиле. Здесь не будет уродливых средневековых замков и никаких глухих двухметровых заборов, как в Сочи или Подмосковье. А в непосредственной близости строится крупнейший горнолыжный курорт Сибири. И крупнейший всесезонный курорт республики Алтай.

Короче, как Красная Поляна, только людей в разы меньше. И, повторюсь, лёту из Москвы — всего на полчаса больше, чем до Сочи.

Ажиотаж вокруг Горного Алтая уже начинается. В 2022 году Республику Алтай посетили более 3,5 млн. человек. Аэропорт Горно-Алтайска уже принимает по 2-3 рейса из Москвы в день. В программе дальнейшего развития региона заложена помощь Республике Алтай на реконструкцию аэропорта. Так что уже через пару лет это будет аэропорт международного класса.

Так что купить участок в Горном Алтае сейчас — это как приобрети недвижимость в Сочи до Олимпиады, году эдак в 2000-м. Понимаете, какая это инвестиция? Участки в Горном Алтае уже сейчас дорожают стабильно на 80-120% в год. И доходность будет только расти по мере того, как сдадут горнолыжные курорты.

Участки на Седьмом небе приобрели шоумен Сергей Светлаков, актер Павел Деревянко — парни явно не глупые.

Кстати, сейчас можно воспользоваться новогодним бонусом: при покупке любого участка до конца 2022 года – не просто первый взнос 490 тыс. руб., но и целых 10 соток в подарок.

Даже если вы не планируете что-то покупать, инвестировать или строить, сайт альпийского посёлка «Седьмое небо» стоит посетить.

Хотя бы ради фантастических видов. И чтобы понять, к чему стремиться в этой жизни. Если хотите дом, то он должен быть именно там.

Реклама. ИП Минаичев П.Г.

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