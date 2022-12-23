 

Инсайдеры: Кейт Миддлтон обиделась на принца Гарри после выхода документалки

23.12.2022, 10:50, Разное
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Похоже, скандальный документальный сериал “Гарри и Меган” сильно задел некоторых членов королевской семьи. Накануне на связь с таблоидом Us Weekly вышел инсайдер из близкого окружения принцессы Уэльской. Осведомленный источник заявил, что Кейт “обижена” на принца Гарри и чувствует себя “преданной”. 

Кейт чувствует себя обиженной и преданной из-за того, что Гарри тоже поступил так с ней, тем более что раньше они были очень близки, – объяснил он. 

Что касается ее супруга, принца Уильяма, то его реакция но новый хит Netflix оказалась более сдержанной. Источник Page Six утверждает, что будущий король Великобритании “не планирует излагать свою версию событий или открыто мстить”.

Он сохраняет достоинство и продолжает выполнять свою работу, – добавил инсайдер.

Отметим, что еще на прошлой неделе инсайдеры утверждали, что Уильям и Кейт не смотрели документалку. 

Нашумевшая документалка о жизни Сассекских под названием “Гарри и Меган” вышла не Netflix 8 декабря. В рамках проекта пара успела подробно рассказать о своем знакомстве и неудачном первом свидании, о дресс-коде, давлении королевской семьи и отношениях с Кейт Миддлтон, а также о суицидальных мыслях и выкидыше Меган из-за травли прессы. Кроме того, пара показала множество ранее неизвестных фотографий, в том числе, снимки с вечеринки baby shower, на которых герцогиня беременна первенцем Арчи. 


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