Der Spiegel – вузы закрыты для женщин — растерянность Запада приводит к радикализации талибов

Афганские талибы издали декрет, запрещающий государственным и частным университетам набирать студенток, пишет Der Spiegel. Один из его авторов — лидер исламистского движения Хайбатулла Ахундзада. По мнению некоторых, к власти его по сути привели американцы. Ведь их тактика убийства лидеров «Талибана»* способствовала исключительно его радикализации. Да и в целом для политики Запада по отношению к Кабулу характерна растерянность, которая только усиливает «фракцию бетонных голов».



AP

Сначала афганские талибы запретили девушкам ходить в школу с седьмого класса, потом перестали допускать женщин в общественные парки и фитнес-центры, пишет Der Spiegel. Теперь же они хотят закрыть им доступ к высшему образованию. Власти страны издали декрет, запрещающий государственным и частным университетам набирать студенток. В ближайшем будущем, возможно, девушки не смогут посещать и начальную школу, опасаются наблюдатели.

Запрет на поступление в вуз — это грубое нарушение права всех людей на образование, продолжает немецкое издание. К тому же он противоречит собственной повестке талибов, которые «превратили разделение по половому признаку в свою мантру». Но без студенток в будущем не будет акушерок, медсестёр и врачей-женщин: «Как талибы собираются соблюдать строгую половую сегрегацию, остаётся загадкой. Ведь они знают, что женщины могут рожать мальчиков. Но, по-видимому, их это не беспокоит».

При этом решение о запрете посещения женщинами вузов не было принято единогласно, отмечает Der Spiegel. Среди талибов есть фракции с различными представлениями об образовании девушек, свободе женщин в целом, возвращении жестоких наказаний и отношениях с Западом. Однако пока что успешнее всего продвигать свои взгляды получается у лидера талибов Хайбатуллы Ахундзада. Именно его решающее слово привело к тому, что девушки теперь могут учиться в школах только до шестого класса. Его цель — отстранить женскую половину Афганистана от всего, что не имеет отношения к работе по домашнему хозяйству и деторождению.

При этом некоторые считают, что к власти его по сути привели американцы, продолжает издание. Его предшественника, основателя «Талибана» муллу Омара, США убили с помощью ракеты, запущенной с беспилотника. Но эта смерть привела только к радикализации взглядов среди талибов. Его преемник стал ещё непримиримее. Подход американцев по принципу «мёртв лидер — проблема решена» в краткосрочной перспективе можно было охарактеризовать как успешный, но в конечном счёте это привело к фатальным последствиям.

При этом Германия не участвовала в операции по убийству Омара, отмечает издание: «Но для нынешней политики немецкого правительства по отношению к лидерам в Кабуле характерна такая же растерянность, что и для всего Запада». «Причин их (талибов. — ИноТВ) любить нет. Но если с ними не разговаривать, позволять гибнуть полезным проектам развития, игнорировать их, помогая исключительно едой, это только усилит фракцию бетонных голов Ахундзада», — заключает Der Spiegel.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.