Такер Карлсон – акт двухпартийного мазохизма — конгрессмены США благоговеют перед Зеленским в форме и потакают его требованиям

Президент Украины прибыл в Белый дом, одетый, словно управляющий стриптиз-клуба, и начал требовать денег, возмущается ведущий Fox News Такер Карлсон. Но самое удивительное, что его оттуда никто не вышвырнул. По его мнению, стареющему правящему классу Америки настолько нравятся мужчины в форме, что политики готовы и дальше давать Владимиру Зеленскому всё, что он попросит, и столько, сколько потребуется, совершенно не задумываясь о последствиях.

СМИ, конгресс, Белый дом — все они без ума от странноватого чудика по имени Сэм Бэнкман-Фрид. Помните ту историю?

Сегодня она каким-то образом вновь всплыла в памяти, когда президент Украины прибыл в Белый дом, одетый, словно управляющий стриптиз-клуба, и начал требовать денег. Удивительно, но никто его оттуда не вышвырнул. Даже наоборот — потакали любой его прихоти. По словам Джо Байдена, американские налогоплательщики продолжат давать Зеленскому всё, что он попросит, «столько, сколько потребуется». Примечательно, что Байден никогда не уточняет, о чём именно идёт речь. Потребуется для чего? Чтобы отбросить российские войска к границам, существовавшим до начала спецоперации?

Звучит логично. Вероятно, так думают большинство американцев. По крайней мере, те, кто ещё следит за происходящим. Но у Зеленского не это на уме и просит он не об этом. Зеленский требует смены режима в РФ подобно тому, как это было в Ираке и Ливии — и целом ряде других несостоявшихся государств. Только на этот раз всё происходит в сердце Евразии, под боком у цивилизованного мира. Именно к этому неоднократно призывал Зеленский, и именно на выполнение этой цели идёт каждый доллар, который мы ему отправляем. И сейчас он всё ближе к достижению этой цели.

Что же будет, если он «победит»? На что будет похож хаос, который за этим последует? Об этом кто-нибудь подумал? Кто обеспечит безопасность крупнейшего в мире ядерного арсенала после того, как мы поможем Зеленскому свергнуть российское правительство? Кто придёт на смену Путину? Эти вопросы, как ни странно, сегодня не поднимались, ведь суть дела была не в этом. Задача сегодняшнего визита в Вашингтон заключалась не в том, чтобы сделать мир стабильнее или принять мудрые решения, и уж тем более не в том, чтобы помочь Америке. Всё это всегда оказывается где-то внизу списка. Главной целью было порасшаркиваться перед украинским менеджером стриптиз-клуба и дать ему ещё несколько миллиардов долларов из собственной разваливающейся экономики. Трудно, а может быть, даже невозможно представить более унизительного сценария для величайшей страны на Земле. И нам бы хотелось винить за это Джо Байдена. Но мы не можем — по крайней мере, дело не только в нём.

Это был акт двухпартийного мазохизма. Монопартия жива-здорова, несмотря на усилия избирателей, в том числе в прошлом месяце. И если у вас возникают в этом какие-то сомнения, то вот снимок Зеленского с группой пожилых сенаторов-республиканцев в Киеве в мае этого года. Они стоят рядом с ним с натянутыми улыбками в своей ортопедической обуви. 70-летние Сьюзан Коллинз, Джон Баррассо и Джон Корнин во главе с 80-летним Митчем Макконнеллом. А 44-летний Зеленский в центре позирует в обтягивающем поло и красуется, как тяжелоатлет, пытаясь казаться брутальным.

Они, кажется, охвачены благоговением. Ещё ни разу с тех пор, как молодой Фидель Кастро в военной форме появился в Нью-Йорке, стареющий правящий класс Америки так громко не хихикал в восхищении. Им нравятся мужчины в форме. Такой качок. Сильный и решительный. Только посмотрите на выражение лица Митча Макконнелла. Прямо слышно, как он хихикает от удовольствия.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2022 года.