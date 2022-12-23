“Он и Пугачева вместе”: В Сети появилось фото ребеночка Примадонны от женатого Николаева

Однако был у них и другой вектор отношений, о котором невзначай напомнил звездный сплетник Антон Суворкин. Причем интересное прошлое Аллы Пугачевой он даже показал.

Блогер решил обсудить резкие изменения во внешности Игоря Николаев, что также заметили и поклонники. Недавно артист опубликовал видео, в котором, играя на клавишах, исполняет одну из песен Филиппа Киркорова. Конечно, многих привел в восторг голос певца, но его вид вызвал настоящее недоумение и шок.

Народ отметил, что муж Юлии Проскуряковой очень сильно располнел, да и вообще кажется неопрятным и больным. То же самое сказал и Антон Суворкин, который напомнил россиянам, что было время, когда Игорь Николаев являлся настоящим секс-символом – как раз тогда когда был женат на первой супруге и работал с Аллой Пугачевой.

К слову, альбом “…Счастья в личной жизни!” знаменитый усач как раз писал своей знаменитой подруге и, как отмечала тогда публика, изменил стиль исполнения певицы, сделав его более современным и интересным. Ну, а благодаря вокалу Примадонны, совместное детище или, условно говоря, ребеночек от Игоря Николаева появился на свет.

В Сети с выходом шоу Антона Суворкина появилось фото того самого ребеночка – альбома “…Счастья в личной жизни!”. Блогер, разметив его обложку, хотел показать то, что Игорь Николаев может быть красавцем.

“У моей мамы даже осталась пластинка, где он и Пугачева вместе на обложке…Мужик красивый”, – сказал блогер.