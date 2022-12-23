 

Улицы Москвы затопило из-за сильного потепления

23.12.2022, 10:30, Разное
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В декабре в столице выпала почти двухмесячная норма осадков. На прошлой неделе в Москве прошел многодневный снегопад, однако жители города недолго наслаждались белоснежной красотой и завалами.

В столицу пришла оттепель – температура поднялась до плюс двух градусов, плюс периодически идут дожди. Улицы города затопило. Как сообщает Пятый канал, декабрь 2022 года – самый влажный с начала 21-го века.


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