Телемедицина — есть ли ей место после пандемии?



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Телемедицинские консультации: прошлое и настоящее

Телемедицинские технологии в поликлиниках Москвы начали применяться с 2018 года. В пилотном проекте приняли участие 2 поликлиники, опыт оказался успешным, и сегодня в Москве функционирует Телемедицинский центр, одним из основных направлений работы которого является дистанционная работа с пациентами. Центр оказался очень востребованным у пациентов, что вполне объяснимо: он помогает экономить время и позволяет избежать посещения медицинского учреждения, например, при ухудшении самочувствия. Только за первые 2 недели работы в марте-апреле 2020 года врачи этого центра провели около 12 тыс. консультаций.

В пандемию COVID-19 возможность удаленного медицинского сопровождения обрела особое значение. В этот период столичный Телемедицинский центр провел более 2 млн успешных консультаций (до 7 тыс. в день), в которых ежедневно принимали участие более 300 врачей. Об этом сообщила Мариам Пахуридзе, начальник Телемедицинского центра — структурного подразделения «Центр медицинской профилактики ДЗМ», во время дискуссии «Виртуальный прием» на форуме «Моя поликлиника». Мариам Давидовна назвала телемедицину передовым трендом в первичном звене.

«В период пандемии нагрузка на врачей первичного звена, врачей скорой помощи была колоссальной. В этот момент и был создан Телемедицинский центр. Он начал работать в марте 2020 года сразу в круглосуточном режиме», — рассказала Мариам Пахуридзе. После пандемии спрос на телемедицинские консультации в формате «врач-пациент» не снизился, а только возрастает. Это обусловлено необходимостью доступности медицинской помощи населению, повышением ее качества, формированием индивидуального подхода к пациентам, а также современными вызовами в медицине.

Участники дискуссии отметили, что для повышения качества оказания телемедицинских услуг необходимо создать единый стандарт для всей страны.

«Телемедицина должна стать одним из звеньев медицинской помощи, так как в целом ряде случаев она может заменить прием у врача. Например, если речь идет о первичном контакте врача и пациентов и назначении исследований», — отметил член совета директоров сети клиник «Доктор рядом» Владимир Гурдус.

Фото предоставлено организатором форума «Моя поликлиника»

Как это работает

«Сейчас мы переходим от централизованной модели телемедицинского центра к децентрализованной, когда каждый врач поликлиники сможет проводить телемедицинскую консультацию, причем она будет такого же качества, как и офлайн-прием», — сообщила Пахуридзе.

В Москве уже сегодня телемедицинские консультации интегрированы в рутинную практику поликлиник. На сегодня медработниками проведено более 1 млн консультаций, и почти 500 тысяч больничных закрыто без прихода пациента в поликлинику.

Подготовиться к телемедицинской консультации врачу помогают электронные сервисы, предоставляющие доступ к истории болезни: можно онлайн отследить всю динамику основного и сопутствующих заболеваний, данные лабораторных и инструментальных исследований, предшествующих госпитализаций, просмотреть снимки, полученные на визуализационных исследованиях, сверить предыдущие лекарственные и немедикаментозные назначения. По результатам виртуальной консультации все данные фиксируются в электронной карте пациента. На основании проведенного осмотра врач принимает решение о дальнейшем наблюдении пациента, в случае необходимости пациент может вызвать врача, записаться на прием или вызвать бригаду скорой помощи. Таким образом, на сегодняшний день телемедицинские консультации являются важным и удобным дополнением к традиционной схеме ведения пациентов в первичном звене здравоохранения, и возможности их использования могут быть расширены.

Фото предоставлено организатором форума «Моя поликлиника»

Путь, по которому предстоит идти

Большую ценность и перспективы телемедицинской консультации отмечали и участники дискуссии «Виртуальный прием» на форуме «Моя поликлиника». Телемедицина незаменима в отдаленных регионах, где в очном доступе нет соответствующих специалистов, она снижает нагрузку на работников скорой помощи. Также телемедицинские технологии незаменимы при необходимости проведения консилиумов с привлечением ведущих экспертов. В то же время еще идут дискуссии, когда и как эффективно можно применять телемедицинскую консультацию, не опасаясь того, что опираться при этом приходится лишь на слова пациента.

«Этот вопрос нам еще предстоит решить. Мы должны разработать регламенты, которые подскажут каждому врачу, в каких ситуациях виртуальный прием возможен, а в каких — нет», — подчеркнул, выступая на форуме «Моя поликлиника», Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Департамента здравоохранения города Москвы.

Есть и частные вопросы применения телемедицинских технологий. Например, для эффективного проведения телемедицинских консультаций при оказании помощи представителям старшего поколения может потребоваться обучение пациентов работе с электронными сервисами.