Киркоров, Билан, Прилучный, Бузова и все-все-все на 20-летии HELLO!

И не где-нибудь, а в одном из самых красивых мест столицы — в особняке Леман, который в этот вечер буквально утопал в торжественной хвое и золоте. Светская явка оказалась сумасшедшей — около 500 гостей. Среди них давние друзья HELLO! — рекордсменка по числу обложек Яна Рудковская, которая в это вечер выступила в качестве ведущей в паре с одним из самых стильных мужчин страны Владиславом Лисовцом, женщина без комплексов и с отменным чувством юмора (в чем мы убедились еще раз) певица Лолита, в прямом смысле слова космическая актриса Юлия Пересильд (конечно, в компании Михаила Тройника, с которым недавно обнародовала отношения), а также Нюша, Ольга Серябкина, Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Регина Тодоренко, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Юлия Ковальчук, Дмитрий Маликов с дочерью Стешей, Митя Фомин, Юлия Савичева, Жасмин, Зара, Лена Катина с мужем, Ольга Кабо с дочерью Татьяной, Елена Подкаминская, Липа Тетерич, Ирина Берукова, Егор Корешков с супругой Дарьей Авратинской, Марина Федункив с мужем, Влад Соколовский с возлюбленной Ангелиной Сурковой, Ида Галич, Мария Миногарова, Валерия Гай Германика, Владимир Яглыч и Антонина Паперная и еще много-много звездных имен.

Сергей Лазарев и Ольга БузоваПавел Прилучный с женой Зепюр БрутянВлад Соколовский и Ангелина СурковаВладимир Яглыч и Антонина Паперная (украшения Roberto Bravo)Владислав Лисовец

Автором креативной идеи вечера выступил Филипп Киркоров. В этом году он отметил свое 55-летие фантастическим шоу в Кремле и для вечеринки HELLO! придумал не менее интересный концепт — провести гостей через минувшее 20-летие с помощью музыки, поэтому все артисты, выходившие в этот вечер на сцену, исполняли и свои новые песни, и старые, любимые хиты. Открылся праздничный ужин с выступления Димы Билана. Приглашая гостей занимать свои места в зале, за одним из столиков он увидел любовь прежних дней — модель Елену Кулецкую.

Лена, сколько лет прошло! Это тот человек, которые долгие годы приносил мне удачу! — расчувствовался Дима, обнимая девушку.

Ида ГаличЕгор Корешков и Дарья АвратинскаяТина КанделакиДима БиланЕлена КулецкаяЮркисс и Люся ЧеботинаЕлка

Этот сюрприз, впрочем, оказался в этот вечер не единственным. Получателем еще одного стал Филипп Киркоров. Когда в зале погас свет, на сцене возникла мужская фигура в маске. Аккомпанируя себе на электроном пианино, инкогнито исполнил одну из самых значимых для Филиппа песен — “Снег”. Весь номер поп-король просидел, замерев. А когда незнакомец рассекретился, Киркоров не мог сдержать эмоций — под маской оказался Алексей Воробьев. После они исполнили песню дуэтом.

Тем временем, HELLO! раздал ровно 20 специальных статуэток в виде буквы H! – в знак дружбы. Никто не был предупрежден о том, что что-то будут вручать, так что эмоции у тех, кто выходил на сцену были самые настоящие. А выходили Юлия Пересильд, Ольга Бузова, Павел Прилучный, Яна Рудковская, Мария Миногарова, Алиса Боха, Игорь Чапурин, Дима Билан, Лолита, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Регина Тодоренко, Сергей Лазарев, Митя Фомин, Липа Тетерич, Эдгар Шабанов. Алсу, Николаю Цискаридзе, Леониду Агутину и бессменному руководителя балета TODES Алле Духовой, которые не смогли быть на мероприятии, статуэтки обещали отправить отдельно.

HELLO!, вы устроили невероятный вечер, – сказала Ольга Бузова. – Со многими присутствующими мы пересекаемся на концертах, но сегодня я была рада возможности просто отдохнуть в компании друзей.

Ольга, к слову, также вышла на сцену и исполнила несколько композиций — и в первых рядах под Бузову танцевал Павел Прилучный.

Ида Галич, Лолита, Ольга Бузова и Владимир ПомукчинскийЛолита, Михаил Тройник и Юлия ПересильдФилипп КиркоровГлавный редактор HELLO! Ольга РодионоваРегина ТодоренкоИгорь Чапурин

Закончился вечер, конечно, танцами. На сцену по очереди поднимались Мари Краймбрери, Елка, Митя Фомин, Лолита, солистка группы Artik&Asti Севиль, Сергей Лазарев, который примчался на праздник HELLO! сразу после окончания спектакля “Фигаро” в театре им. Пушкина, где он играл главную роль.

Не мог пропустить, — признался Сергей.

Несколько песен исполнил и Филипп. А композицию “Я за тебя умру” гости пели хором.

Сольную композицию исполнила также певица Асия. Поддерживать молодых артистов – давняя традиция HELLO!, о чем со сцены сказала и Юлия Пересильд:

Я с журналом все эти 20 лет. Когда про меня впервые написали две строчки в HELLO!, я была уверена, что вот я и стала звездой!.

Филипп Киркоров в этот вечер, безусловно, привлекал к себе основное внимание: он пел, вспоминал свою историю 20-летней давности – создание мюзикла “Чикаго”, песни тех лет. И завершил самый душевный праздник декабря, высказав простую мысль, которую присутствующие поддержали аплодисментами: “Несмотря на сложные времена, надо продолжать жить”.

Генеральный партнер вечера – сеть магазинов РИВ ГОШ. Партнеры мероприятия – бренд ювелирных украшений ручной работы Roberto Bravo, винный бренд Chateau Tamagne и вода 8.2.

Благодарим за подарки гостям также сеть студий ухода за лицом FaceRoom и компанию 7days.

Президент «РИВ ГОШ» Эдгар ШабановНаталья Подольская и Владимир ПресняковВедущие мероприятия: Владислав Лисовец, Регина Тодоренко, Яна Рудковская, Липа Тетерич и президент «РИВ ГОШ» Эдгар ШабановЗвонкийНюшаАлексей ВоробьевВиталий Козак приветствовал гостей DJ-сетом перед официальным началом мероприятия Партнер мероприятия винный бренд Chateau TamagneМари Краймбрери (украшения – Roberto Bravo)Инна Маликова (украшения – Roberto Bravo)Мария Янковская (украшения – Roberto Bravo)Саша СпилбергРэпер T-Killah с женой Марией Алина ЗагитоваМарина Федункив, Наталья Краснова и Мария МиногароваСпециальная зона была отведена для выставки украшений Roberto BravoАврора (украшения – Roberto Bravo)Артем Овчаренко и Анна ТихомироваАлена ВодонаеваОльга Кабо (украшения Roberto Bravo)Ольга Кабо с дочерью (украшения Roberto Bravo)Анна Тихомирова (украшения Roberto Bravo)Анастасия Меськова (украшения – Roberto Bravo) Зара Лена Катина с мужем Женя МалаховаУльяна Кальсина (HELLO!) и Владимир ПомукчинскийМитя ФоминВалерия Ланская (украшения – Roberto Bravo)Ева ВласоваМаша ШейхМаша ЦигальЕлена Подкаминская Маргарита Мамун (украшения – Roberto Bravo) и Аделина СотниковаМаргарита Мамун (украшения – Roberto Bravo)Ирина Безрукова, Ольга Родионова и Маша ЦигальДмитрий и Стефания МаликовыАлиса БохаТо-МаT-killah с женой МариейВиктория Дайнеко со спутникомСветлана АбрамоваНюшаПрезидент «РИВ ГОШ» Эдгар Шабанов и Яна РудковскаяЮлия Пересильд и Михаил ТройникМария МиногароваСевиль (Artik&Asti)Мари Краймбрери (украшения – Roberto Bravo)Анастасия Меськова (украшения – Roberto Bravo)Валерия Гай-ГерманикаЛолита МилявскаяИрина ПоворознюкЗара и Дима БиланЛина ДембиковаНадежда Стрелец

Ульяна ПылаеваАлексей ЖидковскийФилипп Киркоров и Яна Рудковская

Гарик Абдразаков Ольга КузьминаНорисИнна ЛюбимоваМария ЛемешеваСофья ЛебедеваСевиль (Artik&Asti)Соня ПриссАлина ЗагитоваВладимир СлавскийАнастасия ПивовароваЛеся Небо и Мария ЗайцеваАнна Михайловская и Глафира ТархановаКатерина КовальчукАнна Котова-Дерябина Арсений Попов BAD BARBIEАсия Евгений КоссманАнна ЧуринаМитя ФоминЮлия КовальчукИнна Маликова (украшения Roberto Bravo)Ольга БузоваЮлия Савичева Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Вячеслав МакаровАлексей ВоробьевФилипп КиркоровМария Миногарова и Сергей ЛазаревЛолитаРегина Тодоренко, Вячеслав Макаров и Липа Тетерич