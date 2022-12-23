 

Однопартийцы раскритиковали Меркель за мягкость в отношениях с Россией

23.12.2022, 9:16, Разное
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Депутаты бундестага от Христианско-демократического союза раскритиковали экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она неправильно выстраивала отношения с Россией, пишет Die Welt. По их словам, она делала ставку только на дипломатию и мягкую силу, отказываясь обучать украинскую армию и поставлять ей оружие. Бывшая глава ФРГ рассчитывала, что таким образом сможет сдержать «аппетиты» Москвы в евразийском пространстве, но она недооценила главу Кремля Владимира Путина, считают её однопартийцы.


AP

Однопартийцы экс-канцлера Германии Ангелы Меркель раскритиковали её за недальновидность и неправильный курс в отношениях с Россией, пишет Die Welt. «В отношениях с Россией Меркель делала ставку только на дипломатию и мягкую силу. Но была необходима и жёсткая сила», —  заявил депутат бундестага от Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер. Он признал, что бывшая глава ФРГ оценивала российского президента трезво и реалистично, но «с учётом нынешней ситуации сделала неправильные выводы по поводу того, как надо действовать».

Однопартиец осудил её и за то, что она не изменила свой курс в 2014 году после «аннексии»* Крыма: «Она отказывалась обучать украинскую армию и поставлять ей оружие. Вместо этого она делала ставку исключительно на дипломатию без военной поддержки, то есть минский процесс». С этим мнением солидарен и эксперт по внешней политике из партии ХДС Йоханн Вадефуль: «Меркель никогда не хотела идти на полную конфронтацию с РоссиейОна всегда придерживалась мнения, что Путина нужно вовлекать в процесс, у него должна быть своя роль». Бывшая глава ФРГ считала, что таким образом она сможет сдержать «аппетиты РФ в евразийском пространстве», но «она недооценила Путина в том, что он реально способен сделать те вещи, о которых говорил».

То, что экс-канцлер продолжала поддерживать проект строительства «Северного потока — 2» и после присоединения Крыма, Вадефуль объясняет свойственным ей прагматизмом власти: «Меркель была прагматиком власти. СДПГ была за «Северный поток — 2», в Восточной Германии в трубопроводе так же видели благословение, в том числе и в её избирательном округе». Бывшая глава ФРГ считала, что в этом проекте нет ничего неправильного и с геополитической точки зрения: «Она думала: если мы перестанем покупать газ у России, то у неё останется только один клиент — Китай». Меркель сама недавно признала, что совершила ошибки в том, как она выстраивала отношения с Москвой. По её словам, на «агрессивность» Кремля нужно было отреагировать раньше.

 * Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


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