«Прояви уважение и возьми напрокат костюм» — Зеленского раскритиковали за внешний вид на встрече с Байденом

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за то, что на встречу с американским лидером Джо Байденом в Белом доме он надел военную форму вместо костюма, передаёт Newsweek. Сторонники Республиканской партии назвали Зеленского «неблагодарным», а его внешний вид посчитали «неуважительным».



АР

Представители Республиканской партии и её сторонники раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид на встрече с американским лидером Джо Байденом в Белом доме, пишет Newsweek.

Зеленского осудили за то, что на встречу в среду он не надел костюм, как это принято. Хотя во время визита в Белый дом главы государств обычно предпочитают более формальную одежду, украинский лидер надел военную форму, которой отдаёт предпочтение при посещении почти всех публичных мероприятий с начала российской спецоперации в феврале.

Как отмечает издание, визит Зеленского в Вашингтон состоялся на фоне рассмотрения американскими законодателями законопроекта о госфинансировании на 2023 год. Из суммы в $1,7 трлн предполагается выделить на военную помощь Украине почти $45 млрд. При этом ряд республиканцев выступают против инициативы.

В своих соцсетях сторонники Республиканской партии назвали Зеленского «неблагодарным», а его внешний вид «неуважительным» по отношению к Вашингтону.

«У этого неблагодарного куска г*** не хватило порядочности надеть костюм в Белый дом — никакого уважения к стране, которая финансирует его выживание. Мафия восточноевропейских мошенников в спортивных костюмах. Наши лидеры купились на это. Они опозорили всех нас. Невероятное оскорбление», — написал на своей страничке в Twitter ведущий телеканала Newsmax Бенни Джонсон.

«Я знаю, что идёт война, но Зеленский не под обстрелом. Он прилетел в США на борту частного самолёта американского правительства, прибыл в Белый дом на внедорожнике с шофёром, но появился в толстовке. Это лучше, чем футболка, но я всё же считаю, что правильная форма одежды — это костюм», — отметил американский журналист Питер Шифф.

«Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы потребовать большей поддержки, чем $45 миллиардов в комплексном законопроекте. За $45 миллиардов прояви уважение и возьми напрокат костюм», — считает журналист консервативного издания Breitbart Венделл Хусебо.

«Зеленский проделал путь до США, но так и не смог надеть костюм. Просто цирк», — отмечает журналистка Breitbart Эмма-Джо Моррис.

«Зеленский может позировать в модных журналах во время войны, но в Белый дом он приходит в «военном костюме»?» — удивилась писатель В.Ф. Кастро.

«Зеленский что, не может надеть костюм в Белый дом?» — задаётся вопросом главный редактор консервативного новостного сайта The Post Millennial Либби Эммонс.

В среду во время эфира ведущий телеканала Fox News Джон Робертс отметил, что он «никогда не видел, чтобы кто-то появлялся» в Белом доме в таком виде, отметив, что на Зеленском была та же одежда, что и во время его визита в Бахмут во вторник.