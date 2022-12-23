В Томской области три человека погибли в аварии с грузовиком
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В Томской области случилось смертельное ДТП. На трассе Томск — Юрга столкнулись грузовой автомобиль Mercedes-Benz и легковой Nissan Wingroad. Об этом пишет RT.
Как сообщает телеканал “360”, водителя грузовика госпитализировали, медики оказывают ему помощь. Три человека скончались – водитель “легковушки” и два его пассажира.
На месте работают правоохранители. Решается вопрос о возбуждении дела, сообщает VSE42.RU.
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