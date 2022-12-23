“За границу”: Шаляпин за огромную скидку избавляется от недвижимости

Популярный российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин прославился на всю страну отнюдь не благодаря профессиональным вокальным данным. Исполнитель получил широкую известь за счет громких скандалов, связанных с его избранницами, в том числе, с женами старше него по возрасту.

В свое время артист успел покутить с моделью Анной Калашниковой, которая должна была родить ему наследника. Скандал с ребенком прогремел на всю страну, когда в эфире ток-шоу “Пусть говорят” на Первом канале ДНК-тест показал, что певец не является отцом малыше.

А до этого был роман с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Против свадьбы активно выступала мать звезды. Прохор Шаляпин прожил в браке с предпринимательницей чуть больше года. В свое время он успел повстречаться даже с бывшей молодухой Армена Джигарханяна.

Правда, Виталина Цымбалюк-Романовская под венец выпускника “Фабрики звезд” не повела. Его крайней официальной женой стала канадская бизнесвумен Татьяна-Клаудиа Дэвис. Миллионерша владела сетью юридических контор.

Прохор Шаляпин подписал с ней брачный контракт, поэтому наследства – женщина умерла от коронавируса сразу после свадьбы – не получил. Однако, ходят слухи, что она успела переписать часть недвижимости на молодого муженька.

Так или иначе, телеведущий сегодня избавляется от части собственности. Он выставил на продажу квартиру в Москве с огромной скидкой. Певец отметил, что недвижимость оценивается в 40 миллионов, однако десять он готов скинуть.

Площадь недвижимости чуть меньше 150 “квадратов”. Потолки поднимаются на 3,7 метра. Апартаменты располагаются в “сталинке” 1951 года постройки. Конечно, ремонт оставляет желать лучшего.

Прохор Шаляпин сообщил о продаже недвижимости в социальных сетях, чем вызвал недоумение у поклонников. Некоторые предположили, что артист собирается покинуть Россию. “За границу, что ль, опять?” – написали в комментариях.