Мнение: С голыми руками на танки



Юферев Никита Андреевич

Муниципальный депутат петербургского МО «Смольнинское» Никита Юферев обратился к генпрокурору Краснову и министру внутренних дел Колокольцеву с просьбой проверить выступление Владимира Путина на сегодняшней пресс-конференции. Поводом стало слово «война» в речи президента.

«Наша цель — не раскручивать этот маховик военного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться», — заявил президент журналистам.

Юферев считает, что за это Путина можно «привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о действиях российской армии».

«За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч человек», — объяснил Никита Юферев.

Посмотрел в интернете, чем еще славен депутат Никита. Оказывается, парень не чета всем нам – давно напрашивается. Смел как Яшин!

Фонтанка, 14 сентября 2022 г. “Муниципальные депутаты округа Смольнинское в центре Петербурга вечером 7 сентября провели встречу на крыльце муниципалитета. На ней они проголосовали за то, чтобы обратиться в Государственную думу и предложить ей отстранить Владимира Путина от власти из-за ситуации на территории Украины. После этого депутатов вызвали в полицию и составили протоколы о дискредитации армии”.

Не только составили протоколы, но еще и оштрафовали потом Никиту Юферева на 46 тысяч р. Он, как видим, не унимается. Молодец.