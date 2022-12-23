Участие бизнеса в борьбе с COVID-19

Предпринимательское сообщество активно включается в процессы противодействия распространению смертельно опасной инфекции. Одним из первых российских бизнесменов, проявившим инициативу в этом направлении, стал основатель инвестиционной компании АФК «Система» Владимир Евтушенков .

Единым фронтом

Евтушенков Владимир запустил активную работу по борьбе с распространением COVID-19 уже в первые недели пандемии. Основанные бизнесменом благотворительный фонд и федеральная сеть частных клиник «Медси» развернули масштабную работу в специально созданном Центре поддержки медработников.

Также по инициативе предпринимателя началась реализация социального проекта #СтранаБезВируса. Первыми к нему присоединились активы АФК «Система» — созданной Евтушенковым в начале 1990-х крупной финансово-промышленной группы. Уже в апреле сумма собранных и направленных на поддержку российских медиков средств превысила четверть миллиарда рублей. К концу года она выросла до 1,7 млрд, а в число участников всероссийской акции вошли и другие отечественные компании и предприятия.

Такая сплоченность помогла решить множество жизненно важных задач. Так, например, в период ажиотажного спроса и возникшего дефицита средств индивидуальной защиты АФК удалось закупить, доставить из-за рубежа и передать российским медработникам порядка 200 тысяч спецкомбинезонов.

В дальнейшем персоналу российских больниц, который сутками находится рядом с пациентами, начали предоставлять поддерживающие лекарственные препараты. Специально для них ряд гостиниц организовал ежедневную доставку четырехразового питания и бесплатное проживание, чтобы врачи, медсестры и другие люди, контактирующие с зараженными смертельно опасной инфекцией, не подвергали угрозе здоровье своих близких и родных.

Ресурсы для борьбы

Инвестиционная корпорация, которую основал Евтушенков Владимир Петрович, обеспечила ряд медучреждений в регионах присутствия своих активов необходимыми лекарствами и высокотехнологичным оборудованием. А на базе флагманского стационара сети «Медси» была развернута инфекционная больница — это стало первой подобной инициативой в системе частного здравоохранения.

По решению совета директоров компании фармацевтические предприятия Группы перешли на круглосуточный формат работы и существенно — в разы — увеличили объемы производства антибактериальных препаратов, применяемых в терапии новой коронавирусной инфекции.

Биотехнологическая «дочка» АФК разработала и выпустила на рынок тест-системы, способные обнаружить заболевание всего за четверть часа с точностью более 85%. Также она работает над созданием генетического теста, позволяющего прогнозировать тяжелое течение заболевания и подбирать индивидуальную терапию для каждого пациента. Это — совместный проект с НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Справочная информация

АФК «Система» — одна из ведущих финансово-промышленных групп в России. Ее портфельные активы работают в 15 различных секторах экономики. Основатель корпорации — Владимир Евтушенков. Его биография тесно связана с благотворительностью на протяжении многих лет. В начале 2000-х он создал фонд, оказывающий адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также комплексную поддержку в разработке и реализации социальных, культурных, просветительских проектов, программ, нацеленных на развитие сферы здравоохранения.