«Экономическая зима» — правительство Швеции прогнозирует долгосрочную рецессию

Правительство Швеции прогнозирует затяжную рецессию, которая продлится не менее трёх лет, пишет Tidningen Näringslivet. По словам министра финансов Элизабет Свантессон, инфляция в королевстве сохранит высокие темпы, а экономический спад будет более продолжительным, чем правительство предполагало ранее.



AP

Правительство Швеции прогнозирует, что рецессия продлится до 2025 года. В новом прогнозе кабинета министров предполагается падение ВВП на 0,7% в 2023 году, что больше, чем ожидалось ранее. «Сейчас дела идут довольно быстро и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону», — сказала министр финансов Швеции Элизабет Свантессон на пресс-конференции, посвящённой экономической ситуации в стране, пишет Tidningen Näringslivet.

По мнению министра, темпы инфляции в скандинавской стране остаются высокими, а экономический спад будет более глубоким и продолжительным, чем правительство предполагало ранее. Текущую экономическую ситуацию Свантессон называет «экономической зимой», отметив, что шведские домохозяйства будут и дальше испытывать трудности в ближайшие годы. Как ожидается, инфляция в следующем году достигнет 8,9%, а безработица увеличится до 7,8%, что выше предыдущих оценок правительства. По словам Свантессон, этой зимой шведы столкнутся с «невероятно» высокими ценами на электроэнергию по причине холодной и безветренной погоды, обледенения рек и отключений атомной энергетики. Вдобавок ко всему ожидается значительное повышение процентных ставок, не в последнюю очередь в США, но также со стороны ЕЦБ и шведского Центробанка, пишет Tidningen Näringslivet.

Прогноз экономического спада также относится к Китаю, США и зоне евро. «К сожалению, мы видим признаки очень явного замедления. Шведские домохозяйства настроены крайне пессимистично, гораздо более пессимистично, чем в других странах», — посетовала Свантессон. В предыдущем прогнозе, составленном в начале ноября, предполагалось, что ВВП Швеции в следующем году сократится на 0,4%, а уровень инфляции оценивался на уровне 8,3%, отмечает Tidningen Näringslivet.