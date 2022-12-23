Мнение: Как бы быстро их ни строили — СПГ-терминалы якобы не утолят газовую жажду Германии

Немецкое правительство смогло в рекордные сроки построить первый плавучий СПГ-терминал, пишет Focus. Но таким образом оно не сможет обеспечить энергетическую безопасность страны. Ведь у Берлина нет танкеров для транспортировки сжиженного газа, а корабли других стран уже забронированы на годы. К тому же Германия проспала момент для заключения долгосрочных контрактов, так что в ближайшее время ей придётся обходиться теми объёмами голубого топлива, которые у неё есть, объясняет автор статьи Томас Сабин.



AP

Первый плавучий терминал для приёма сжиженного природного газа в Германии был создан в рекордные сроки, пишет Focus. Планирование и строительство заняли всего 10 месяцев. «Вот это теперь новый немецкий темп», — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Через терминал в газовую сеть страны будет ежегодно закачиваться приблизительно 5 миллиардов куб.м голубого топлива, что составляет 6% от общей потребности государства и 11% — от бывшего импорта из России. Всего Германия планирует построить 11 таких объектов, что увеличит объём закупаемого газа до 73 миллиардов куб.м и таким образом с лихвой компенсирует нехватку 50 миллиардов куб.м, которые до этого приобретались у Москвы.

Однако создания одних только терминалов будет недостаточно для обеспечения безопасности энергоснабжения страны, поясняет автор статьи Томас Сабин. Дело в том, что в немецком торговом флоте нет ни одного танкера, способного транспортировать СПГ на дальние дистанции. Судоходные компании в других странах уже давно распознали тренд на рост спроса на сжиженный газ, поэтому инвестировали в строительство кораблей. В результате Норвегия и Греция сейчас контролируют пятую часть всемирных транспортных мощностей, а Германия «свой шанс упустила», констатирует немецкий журналист.

К тому же корабли, способные перевозить СПГ, забронированы на годы и сейчас транспортируют ценный груз в Индию или Китай. При этом «большая газовая жажда» в Европе привела к взрывному росту стоимости аренды судов. В ноябре средний танкер обходился в день в $144 тыс. В декабре цена увеличилась до $154 тыс. Получается, что немецкому правительству придётся «встать в очередь» или «очень глубоко залезть в карман», чтобы довести СПГ до берегов Германии.

Также Берлин «проспал момент» для заключения долгосрочных контрактов на поставку сжиженного газа, продолжает Сабин. Единственный такой договор есть с Катаром, но импорт начнётся только в 2026 году. Транспортировка российского голубого топлива по трубам была надёжной, а цена стабильной, но она прекратилась, и теперь Германия вынуждена искать энергию на динамичном рынке СПГ. А колебания цен на нём носят экстремальный характер. К тому же нет гарантии, что корабль с грузом действительно прибудет в страну назначения. Не редко случается, что цель танкера может измениться в середине маршрута, ведь его определяет цена. Кто больше заплатит, тот и получит газ. Двольно часто корабли с СПГ выходят из портов вообще без пункта назначения. Так что на этом рынке колеблются не только цены, но и объёмы поставок.

Получается, что пока Германии остаётся только экономнее обходиться с тем газом, который у неё есть. Она и дальше будет зависеть от поставок голубого топлива по трубам из других европейских стран и покупок на спотовом рынке. Берлину как можно скорее нужны долгосрочные контракты, и особый интерес в этом отношении представляют США, которые постоянно наращивают объёмы добычи СПГ. «Но и дальше будет действовать правило: кто заплатит больше, тот и получит СПГ. То, что у немецкого правительства есть деньги, оно недавно показало. Германия заплатила большую сумму, чтобы заполнить свои газовые хранилища и пережить зиму», — заключает Сабин.