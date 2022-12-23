 

“Анжелика разводится с Леней”: Застуканный с другой Агутин не смог скрыть расставание с Варум

23.12.2022, 7:47, Разное
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Знаменитые супруги вместе уже больше 20 лет. Кажется, что ничего не могло разрушить их крепкий союз. И даже когда артиста застукали за поцелуями с другой девушкой, пока его жена спала в номере, брак все равно не распался. Благодаря мудрости Анжелики Варум, конечно. Однако сейчас у поклонников и коллег появился повод думать, что Леонид Агутин находится на грани разрыва со своей супругой.

Все из-за новой песни сладкоголосого музыканта, в которой прозвучали очень тревожные строки. “Последний трек о тебе. Запираю между нами дверь”, – пропел артист. И хотя сам он отметил, что данная композиция – лишь плод его работы, многие считают, что не просто так певец написал и озвучил эти слова.

Получается, что он не смог скрыть расставание с Анжеликой Варум. По крайней мере журналиста Отара Кушанашвили песня тоже заставила задуматься о том, что в браке Леонида Агутина возникли сложности. Именно поэтому блогер в своем шоу стал размышлять о расставании звездных супругов, отметив, что как бы к нему не относился музыкант, он не хочет, чтобы брак распался.

“О том, что Анжелика разводится с Леней… Я этого не перенесу…”, – сказал Отар Кушанашвили.

По его мнению, именно этот союз – напоминание людям о существовании в мире любви. А потому, говорит журналист, Леонид Агутин должен сохранить свой брак.


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