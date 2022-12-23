 

Мнение: Скрытный агитпроп и шизоидная реклама

23.12.2022, 7:05, Разное
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Поражают две вещи: во-первых, сколько уже этих рекламных роликов наклепали – уму неспостижимо! И постоянно всплывают всё новые и новые – работает, похоже, целая артель (понятно, что на деньги АП). И второе – удивительный цинизм их создателей. Вот в этом “произведении”, например: они, скажем, на полном серьезе зазывают сельских механизаторов “на работу” в СВО – и, не моргнув глазом, в качестве образцового “мужик пришел к успеху”, показывают… водителя армейского бензовоза. Спасся человек от безнадёги российской умирающей провинции, нашел куда сбежать – бензин на передовую возит. То, что на любой войне водители бензовозов считаются патентованными смертниками – об этом реклама как-то умалчивает.

Ну и стоит обратить внимание на качество роликов: они ведь действительно сняты как мини-фильмы. Есть довольно продуманные сценарии, играет явно не самодеятельность, а настоящие актеры, снимают на хорошие камеры, свет, звук – всё выставлено как надо, монтаж тоже на уровне.

И еще одна загадка для меня: при всем при том это ролики – какие-то фантомы. Их невозможно найти ни на Ютубе, ни, что еще более странно, на Рутубе. Главный канал распространения – телеграм-каналы, которые все-таки больше про тексты, чем про видео. Что это такое, всё-таки? Выходных данных, понятно, нет никаких. Ни студии, ни имен актеров, ни режиссера, ни оператора, ни сценариста. Кто всем этим занимается? По всему видно, что агитпроп; но почему так робко и боязливо? Чего эти скоты опасаются?

Я бы мог предположить, что Ютуб эти все ролики оперативно сносит; но почему их и на Рутубе нет?! Хотя… одна версия у меня всё же есть. Невозможно не заметить, что практически все видео нашей “артели” наполнены поистине безграничным презрением… нет, не к “укропам”, а к тоске, унынию и безнадеге собственно российской жизни, российской провинции – откуда, типа, одна дорога – в смерть. Возможно, авторы это сами чувствуют – и немного стесняются?

Источник: Размышления вольного социолога


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