 

Замглавы Роскомнадзора Вагнер призвал к изменению УК для наказания за торговлю персональными данными в Сети

23.12.2022, 6:35, Новости дня
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В УК РФ нужно внести изменения, чтобы преступники не могли избежать уголовной ответственности за торговлю персональными данными в интернете, сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

Вагнер отметил, что криминальная обработка персональных данных с использованием компьютерных технологий осуществляется чаще всего для продажи информации или шантажа. Расследовать подобные преступления, по его словам, трудно, учитывая, что преступники могут воспользоваться предоставляемыми интернетом анонимностью и возможностью действовать из любой точки мира.

Он призвал «решать проблему наказания комплексно», в том числе внести изменения в УК. Вагнер заявил, что нужны понятные для операторов критерии, описывающие действия при утечках. По его словам, до повышения штрафов требуется определить механизмы сбора доказательств, передает ТАСС. 

Он подчеркнул, что от подобных преступлений в первую очередь страдают обычные пользователи, а не компании и госорганы, поэтому необходимо подумать о «компенсации вреда гражданам».

Напомним, депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что с начала специальной военной операции западные спецслужбы резко активизировали сбор информации с территории России, в том числе личных данных россиян. В Роскомнадзоре сообщали, что с февраля произошло свыше 140 утечек персональных данных, в интернете оказались около 600 млн записей о россиянах. Основным источником «сливов» стали иностранные ресурсы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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