 

Отсидевший Пригожин опроверг покупку «вагнеровцами» оружия у КНДР и «решил заказывать» американское через Польшу

23.12.2022, 6:35, Новости дня
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Слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о покупке ЧВК «Вагнер» оружия у Северной Кореи являются домыслами, «вагнеровцы» покупают американское оружие, сообщил с иронией российский предприниматель Дмитрий Пригожин.

Пригожин выразил сожаление в связи с тем, что Кирби часто делает заявления, в основе которых лежат домыслы. По словам Пригожина, «всем известно», что КНДР «давно не поставляет никаких вооружений» России, «таких попыток даже не делалось», поэтому все разговоры на данную тему – «сплетни и домыслы», информирует компания Пригожина «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

«В свою очередь хочу подчеркнуть, я уже отвечал сегодня на этот вопрос, что мы достаточно много покупаем американского вооружения. И поэтому, вероятнее всего, мои юристы будут активно вовлечены в процесс снятия санкций США на поставку оружия ЧВК «Вагнер», – сказал он. По его словам, американские ограничения «несправедливы», поскольку ЧВК «при покупке американского вооружения ни разу не нарушила международные торговые правила».

Пригожин имеет в виду свой ответ на сообщения о решении США ввести экспортные ограничения в отношении ЧВК «Вагнер». Пригожин с иронией заявил, что «это удар ниже пояса», потому что «вагнеровцы» уже привыкли к американским вооружениям, но он рассчитывает «заказать их через Польшу или через страны Прибалтики», где у ЧВК «плотные контакты с представителями минобороны».

Напомним, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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