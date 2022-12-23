Министр юстиции Молдавии Литвиненко усомнился в возвращении к работе русскоязычных каналов после завершения режима ЧП

Русскоязычные телеканалы, у которых приостановили лицензию, являются угрозой для безопасности государства, сообщил глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко.

Литвиненко сказал, что «власти не могут бездействовать». Министр усомнился в том, что после прекращения действия в стране режима ЧП телеканалы вернутся к работе: «Почему вы думаете, что режим ЧП закончится в январе или феврале? Думаю, что у нас будет решение по этим телеканалам». Он обвинил каналы в «пропаганде войны, манипулировании общественным мнением, поддержке лиц, включенных в санкционные списки», нарушении Кодекса телевидения и радиовещания, передает РИА «Новости».

Напомним, в Молдавии прекратили трансляцию шести русскоязычных телеканалов: «Первый в Молдове», «РТР-Молдова», «Акчент-ТВ», «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и «Орхей-ТВ». Соответствующее решение вынесла комиссия по чрезвычайным ситуациям молдавского правительства.

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