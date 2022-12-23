Заражаемость ковидом в Китае превысила 1 млн новых случаев в сутки, считают британские эксперты

Британская компания Airfinity на основе собственных моделей распространения коронавируса в КНР установила, что реальное число новых случаев заражения COVID-19 в стране не соответствует официальной статистике и уже превысило 1 миллионов в сутки, тогда как суточная смертность от инфекции достигла 5 тыс. человек, передаёт Bloomberg. Как предполагают в Airfinity, в следующем году ситуация может стать ещё более тяжёлой — в частности, к марту суточная заражаемость, вероятно, достигнет рекордных 4,2 миллионов новых случаев.



AP

Заболеваемость COVID-19 в Китае вероятно достигла 1 миллионов новых случаев в сутки, а суточная смертность от инфекции — 5 тыс. человек, пишет Bloomberg со ссылкой на данные британской исследовательской компании Airfinity, которая отслеживает коронавирусную статистику с самого начала пандемии. По информации агентства, к такому выводу эксперты Airfinity пришли, смоделировав масштабы накрывшей КНР волны заболеваемости ковидом на основе статистики по провинциям страны.

Между тем, британские специалисты убеждены, что это ещё не предел: по их прогнозам, число новых случаев заражения к январю может достичь 3,7 миллионов в сутки, а к марту Поднебесную будет ждать ещё одна волна пандемии, в результате которой этот показатель поднимется до 4,2 миллионов в сутки.

Согласно официальным подсчётам китайских властей, в среду по всей стране было зафиксировано 2966 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а общее число смертей от неё с начала декабря не превышает десяти. Между тем, такая статистика резко расходится с «сообщениями СМИ о том, что больницы переполнены пациентами, а в крематории прибывает такое количество тел, на которые они никак не рассчитаны», пишет Bloomberg.

Отдельную роль играет и то, что китайское правительство сменило подход к сбору коронавирусной статистики: Пекин по большей части упразднил свою огромную сеть пунктов экспресс-тестирования на ковид и перестал предпринимать усилия для того, чтобы в ежесуточной сводке были учтены все случаи заражения до единого — и теперь предполагается, что граждане будут проверяться на инфекцию сами при помощи тестов, причём сообщать результат властям они не обязаны, говорится в материале агентства. Кроме того, китайские надзорные органы в сфере здравоохранения «без лишнего шума» ввели новое — и гораздо более узкое, чем на Западе — определение для «смерти от коронавирусной инфекции», из-за чего оценить реальный уровень смертности на фоне резкого роста заражаемости стало гораздо сложнее, отмечается в статье.

Из-за таких изменений «официальные данные вряд ли адекватно отражают то, как вспышку ощущают по всей стране», отметила в официально заявлении директор Airfinity по вопросам вакцинации и эпидемиологии Луиз Блэр. «Подобные перемены могут привести к тому, что смертность в Китае будет занижаться», — добавила она.

Впрочем, адекватная оценка ситуации в плане заражаемости коронавирусом остаётся сложной задачей для большинства стран, поскольку мир решил «жить с вирусом» — а такая стратегия подразумевает, что от частого тестирования теперь отказываются, отмечает корреспондент Bloomberg.

Как напоминает журналист, появление крайне заразного штамма коронавируса «омикрон» привело к резкому ухудшению статистики по всему миру — в том числе и в США, где в январе 2022 года фиксировались рекордные 1,4 миллионов новых случаев в сутки. В целом по миру в том месяце впервые начали регистрировать более 4 миллионов новых случаев ежедневно.