 

Детей участников СВО приглашают на катки в парках Москвы

23.12.2022, 6:25, Разное
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Дети из семей мобилизованных получат пригласительные на 14 популярных площадок. Например, они смогут бесплатно посетить каток в Парке Горького. Предусмотрено два сеанса – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

Также дети смогут бесплатно посетить площадки в садах “Эрмитаж” и имени Баумана, в Таганском парке. В районах в акции участвуют парки “Красная Пресня”, “Сокольники”, “Ходынское поле”, Измайловский, Перовский, Воронцовский и другие.

На пригласительных изображен QR-код. Отсканировав его, гости попадут на страницу с перечнем участвующих в акции катков.

После получения пригласительных необходимо оформить бесплатный электронный билет на сайтах парков. За прокат инвентаря плата также не взимается.

Услугу можно оформить и в парке. Нужно подойти к администратору катка и предъявить сертификат.

Кроме того, Москва дарит семьям участников специальной операции подарки и приглашения на предновогодние мероприятия. Дети от трех до 13 лет получают сладости и билеты на елку мэра в Гостином дворе, новогоднее представление в Кремле, ледовые шоу и в цирк на проспекте Вернадского.

Новогодние подарки получают также жены и родители мобилизованных москвичей. Праздничные наборы от столичного правительства уже доставляют адресатам.


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