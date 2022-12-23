Из-за сердечного приступа мужчина пережил клиническую смерть и успел попасть в Ад

Пользователь видеосервиса TikTok утверждает, что он “попал в Ад” после того, как пережил сердечный приступ.

Он описал увиденное как мучительное испытание, которое навсегда изменило его жизнь, и сказал, что “не пожелал бы этого даже своему злейшему врагу”.

В феврале 2016 года мужчина по имени Джеральд Джонсон пережил сердечный приступ и вдруг “очутился” в каком-то очень страшном месте.

“Абсолютно, я видел настоящий Ад. Я был там. И я бы не пожелал этого даже своему злейшему врагу, мне все равно, что этот человек сделал со мной”.

По словам Джонсона, он “спустился в ядро Земли”, где и находился Ад.

“Я думал, что у меня был сердечный приступ и мой дух покинул мое физическое тело, и я думал, что я пойду вверх (в Рай), потому что я думал, что сделал так много хорошего в этой жизни и помог стольким людям, но вместо того, чтобы идти вверх, я пошел вниз. Я отправился буквально в центр Земли”.

“То, что я увидел, было буквально неописуемо, и это вызывает у меня эмоции каждый раз, когда я говорю об этом”.

Джонсон рассказывает, что в том числе видел там человека, стоящего на четвереньках, как собака, который был обожжен сверху донизу и носил цепь на шее. А демон держал его за другой конец цепи.

“Я знал, что этот демон был послан в жизнь этого человека, чтобы управлять им с детства до момента его смерти”.

Затем Джеральд услышал, как играла какая-то песня, и слова ее были такими же обычными, как те, которые мы слышим на Земле от популярных исполнителей. Однако вместо гламурных поп-звезд, эту песню пели демоны.

“Каждая строчка в каждой песне мучала вас из-за того, что вы не поклонялись Богу через музыку, пока были на Земле”.

Но потом Джеральд покинул Ад и похоже, что, когда он попал туда, это сам Иисус таким образом решил преподать ему урок.

“Я поднялся из Ада и вернулся на Землю, и Бог начал говорить со мной. Я действительно видел настоящего Иисуса. Он начал говорить со мной и сказал: “Ты был втайне расстроен людьми, которые причинили тебе боль, ты надеялся, что я накажу людей, которые причинили тебе боль. Но это не ваши люди, это мои люди, я только хочу, чтобы вы сосредоточились на задании, которое я вам даю”.

Хотя я делал добро, в моем сердце было непрощение людям, которые причинили мне зло. Потому что человек, который не может простить, – это человек, который забыл, как много ему простили”, – говорит Джеральд.

Видеоролик Джеральда был просмотрен три миллиона раз и собрал тысячи комментариев пользователей, многие из которых писали, что его история нашла отклик у них.