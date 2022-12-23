ВМС США показали видео, на котором сферический НЛО летает вокруг корабля

На видео, снятом военными ВМС США, неопознанный летающий объект танцует по экрану, прежде чем упасть в океан, захватывая воображение охотников за НЛО во всем мире.

В настоящее время об объекте мало информации, за исключением того, что Пентагон подтвердил подлинность видеозаписи, и видео теперь доступно онлайн документалистом по НЛО.

– ВМС США фотографировали и снимали НЛО сферической формы и современные трансмедиальные транспортные средства. Вот некоторые из этих кадров, – заявил режиссер Джереми Корбелл на своем веб-сайте, где он опубликовал видеозапись.

По словам Корбелла, видео было снято три года назад, в 2019 году, но с тех пор стало доступным для общественности. Считается, что оно было получено боевым информационным центром USS Omaha во время плавания у берегов Сан-Диего, хотя это не подтверждено.

На коротком видео кажется, что объект способен перемещаться как по воздуху, так и по воде, что делает его более совершенным в трансмедиальном перемещении, чем любые известные транспортные средства, военные или иные. Сам объект невероятно мал, радарные изображения показывают твердый шар размером всего 2 метра в диаметре. Тем не менее, он появляется быстро, развивая скорость до 254 километров в час во время своего воздушного полета.

Поиск был проведен с помощью подводной лодки вскоре после того, как он был обнаружен, но объект давно исчез.

В настоящее время не существует известного транспортного средства, которое могло бы летать по воздуху в течение длительного периода времени, а затем переходить в воду и продолжать путешествие.

В прошлом столетии изучалась концепция летающей подводной лодки, но из-за значительных проблем с подачей воздуха и топлива идея так и не была реализована. В 2008 году США готовились заключить контракты на летающий подводный аппарат, но после того, как Lockheed Martin отменил свои планы по созданию подводного беспилотника, похоже, что контракты так и не были реализованы.