 

«ЮMoney» сообщила о росте оборота донатов стримерам в России до 46 млн рублей в 2022 году

23.12.2022, 5:14, Новости дня
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На платформе по перечислению донатов «ЮStream» в 2022 году на 23% в сравнении с 2021 годом вырос оборот платежей от пользователей блогерам за проведение трансляций, сообщается в исследовании «ЮMoney».

Сообщается, что оборот донатов превысил 46 млн рублей. Сумма среднего перевода выросла на 3% и составила 341 рубль, передает ТАСС.

В свою очередь, другой сервис монетизации прямых трансляций DonationAlerts сообщил о росте оборота и среднего чека на 27% и 20% соответственно. Средняя сумма донатов на стримера в месяц – 6276 рублей, средняя сумма доната – 288 рублей. При этом DonationAlerts указывает, что «80% доходов приходится на 20% стримеров».

Напомним, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил министру цифрового развития Максуту Шадаеву создать механизм по блокировке денежных пожертвований для каналов в жанре треш-стрим и запустить алгоритм отслеживания их контента.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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