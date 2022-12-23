 

Додон допустил создание в Молдавии партии без привязки к геополитическому вектору

23.12.2022, 5:13, Новости дня
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Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщил, что не исключает создания собственной партии, которая не будет привязана к геополитическому вектору.

Додон заверил, что такая партия будет «промолдавской». Он не исключил, что новая партия окажется «сильнее», чем Партия социалистов. При этом Партию социалистов Додон назвал «родной семьей», с которой не желает разрывать отношения, передает РИА «Новости» со ссылкой на N4.

 «Я отдаю предпочтение остаться частью этой общей семьи, остаться рядом с командой», – сказал он, выразив уверенность, что в том случае, если потребуется создать новый проект, «многие социалисты, подавляющее большинство, к нему присоединятся».

Напомним, Додон стоял во главе Партии социалистов с 2011 года по 2016 год. Заняв пост президента страны, он вынужден был отказаться от руководства партией, так как в Молдавии главе государства нельзя иметь партийную принадлежность. В 2021 году должность председателя в Партии социалистов отменили, руководить ей стал исполнительный комитет. Сам Додон основал и возглавил «Молдавско-российский деловой союз». Додон был задержан в конце мая по обвинению в коррупции, его отправили под домашний арест. В ноябре Высшая судебная палата Молдавии освободила его из-под домашнего ареста.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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