Postimees сообщила о просьбе Конгресса украинцев Эстонии отменить праздничные фейерверки в стране

Конгресс украинцев Эстонии призвал эстонскую общественность сократить или полностью отменить праздничные фейерверки, чтобы украинские беженцы чувствовали себя в безопасности, сообщают СМИ.

Конгресс отметил, что украинцам «помогают адаптироваться», население Эстонии жертвует деньги, предоставляет вещи первой необходимости и «свое время, чтобы пережившие ужасы люди могли справиться в новых условиях», передает РИА «Новости» со ссылкой на Postimees.

По мнению конгресса, наступает момент, когда «хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье». Как заявили в Конгрессе украинцев Эстонии, любая «ракета фейерверка убивает это возрожденное чувство покоя и трезвого ума».

Напомним, МВД Эстонии сообщает, что в страну с февраля прибыло свыше 118 тыс. украинских беженцев. Из них на территории Эстонии решили остаться свыше 64 тыс. человек. Эстонская Консервативная народная партия возмущалась тем, что прибывающие в страну украинцы совершенно не владеют эстонским языком.

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