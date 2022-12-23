Independent – 2023-й обещает стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений

По оценкам британских метеорологов, следующий год принесёт рекордную жару. Ожидается значительное повышение среднесуточных температур, пишет The Independent. Однако учёные уверены, это ещё не предел.



РИА Новости

Метеорологи Великобритании бьют тревогу. Средняя температура стабильно поднимается на один градус десятый год подряд, пишет The Independent.

Британское издание отмечает, что в среднем температура повысится на 1,2 °С по сравнению с «допромышленным периодом». Так называют время, когда деятельность человека ещё не оказала заметного влияния на окружающую среду и климатические изменения, а именно период с 1850 до 1900 года.

До сих пор самым жарким считается 2016 год. Именно тогда возникла климатическая модель Эль-Ниньо в Тихом океане, которая подталкивает глобальные температуры выше и выше.

Издание приводит слова профессора Адама Скаифа, главы отдела долгосрочного прогнозирования метеорологического бюро Великобритании: «Если бы не было Эль-Ниньо, повышающего температуру по всему миру, возможно, 2023-й не стал бы рекордным. Но учитывая фоновое увеличение выбросов парниковых газов, велика вероятность, что следующий год будет очередным очень заметным годом».

Другой метеоролог, доктор Ник Дунстоун, который возглавлял работу по прогнозу на 2023 год, сообщил газете: «Последние три года на глобальную температуру сильное влияние оказывал эффект пролонгированного Ла-Ниньи, когда температура поверхности воды в тропических районах Тихого океана оказывается прохладнее обычного».

По его словам, в следующем году эта модель изменится, когда закончится трехлетний период влияния Ла-Ниньи. Поэтому и средняя температура во всём мире повысится.

Ему вторит ведущий эксперт метеорологического бюро доктор Даг Смит: «Тот факт, что глобальные температуры в среднем повысились на 1 градус в течение десяти лет, маскирует более значительные изменения. В некоторых районах, например в Арктике, температура повысилась на несколько градусов по сравнению с допромышленным периодом».

В уходящем году средняя температура увеличилась не намного по сравнению с прогнозируемой: она стала на 1,16 °С выше, чем в пресловутом допромышленном периоде. В 2023-м она должна повыситься в среднем на 1,08—1,32 °С, пишет The Independent.