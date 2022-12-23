 

Володин заявил об упадке Европы без российских энергоносителей

23.12.2022, 5:02, Разное
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Времена социальной стабильности и экономического роста для Европы в прошлом, констатировал Володин. По его словам,теперь страны ЕС будут покупать энергоресурсы в США в четыре раза дороже.

Без российских ресурсов Европа теряет свою промышленность, производство в ЕС становится нерентабельным, отметил председатель Госдумы. За политику глав европейских стран заплатят обычные граждане, заявил Володин.

Он сделал вывод, что под влиянием США Евросоюз потерял субъектность и суверенитет. Изменить ситуацию Европа не может, полагает спикер.

“Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития”, – резюмировал Володин.

Соединенные Штаты пытаются остановить свой упадок за счет Евросоюза, отмечал ранее спикер Госдумы. Он обратил внимание, что Вашингтон навязывает Брюсселю дорогие энергоресурсы и пытается ослабить евро как вторую по значимости мировую резервную валюту.


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