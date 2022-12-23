 

Поселился на скамейке: Оставшийся без работы за бугром Панин вынужден жить на копейки

23.12.2022, 5:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Некогда очень востребованный актер покинул Россию, причем со скандалом. Исполнитель одной из ролей в картине “Жмурки” буквально открестился от родины, стал поливать ее грязью, за что заработал гнев со стороны публики. Переезд в Испанию запомнился россиянам и другими скандалами с участием Алексея Панина: развратное поведение, пьянки и слухи о сношениях с собаками…

Конечно, все это наложило отпечаток на карьере артиста. Недавно в одном из интервью он признался, что найти работу по своей профессии он не может, потому что люди воспринимают его как скандального персонажа, причем не помогают даже доводы о том, что актер работал с настоящими мэтрами!

В общем, предложений о съемках в кино или выступлении в театре у Алексея Панина за бугром не так много. Он буквально остался без работы, но руки не опускает. В октябре этого года она начала репетировать спектакль “Скамейка”, который планирует показать публике. В партнеры себе он взял украинскую актрису, с которой отыгрывает сцены и снимает их на камеру.

Один из отрывков постановки он накануне показал подписчикам. Из-за сюжета, который происходит практически в одном месте, на время спектакля актер поселился на скамейке, где герои за один вечер проживают целую жизнь.

Судя по фразам и происходящему в ролике, персонаж Алексея Панина вынужден жить на копейки, которые ему по спектаклю выдает девушка на обед.

“Клянусь! Выйду замуж, пусть все деньги у него будут”, – произносит реплику своей героини партнерша Алексея Панина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.21 / Высокопоставленный кардинал предупреждает, что элиты используют пандемию, чтобы ввести «Государство тотального контроля»

18.01.22 / Дженнифер Энистон о материнстве, браке и нежелании быть в роли жертвы

23.11.21 / Мнение: Панель управления Vott.ru

30.11.22 / Придется больше работать: Звезда “Дома-2” влезла в кредиты из-за дорогущей квартиры в Дубае

08.09.22 / Мнение: Новая волна ковида, алкоголь на верандах и газоанализаторы в квартирах

22.08.22 / 200 волонтеров и 90 регионов: на Поклонной горе прошел флешмоб “Россия объединяет”

05.09.22 / Очередная остановка «Северного потока» усилила опасения по поводу ожидающего Европу энергетического кризиса

11.03.21 / Светлана Бондарчук, Яна Рудковская и другие на праздновании Масленицы в Москве

06.02.22 / Одинокие родители начали получать от ПФР до восьми тысяч рублей

29.04.22 / Мнение: Чубайс не вернется?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика