Хлеб – с маслом, кофе – с лимоном, а молоко – ни с чем: как правильно сочетать продукты, чтобы оставаться стройной

Соблюдение принципов правильного и здорового питания поможет поддерживать хорошую форму, избегать проблем с пищеварением, нормализовать самочувствие, а также стать более здоровым и энергичным.

Однако, чтобы добиться положительного результата, очень важно исключить из своего рациона вредные продукты и грамотно сочетать полезные. Вот некоторые продукты, которые не стоит сочетать между собой, а также советы для поддержания красивой и стройной фигуры.

Кофе

Кофе является напитком, который мы часто потребляем на завтрак. Однако стоит помнить о том, что не стоит сочетать его с творогом, сыром и яйцами.

Этот напиток препятствует усвоению кальция и витамина D, которые содержатся в этих продуктах. Кроме того, не стоит сочетать кофе вместе с десертами. Все это по причине того, что после сладостей повышается уровень глюкозы. Кофе же увеличивает это повышение в 2 раза. Кроме того, этот напиток притупляет сладость, именно поэтому хочется есть все больше и больше.

Кофе плохо сочетается с орехами. Совместное их потребление приводит к нарушению обмена веществ и недостатку цинка в организме. Это также препятствует выработке ферментов, способствующих нормальному пищеварению.

Хорошо сочетается кофе вместе с кислыми или же кисло-сладкими ягодами и фруктами, например с лимоном. Кофеин способствует более лучшему усвоению минералов и витаминов, многократно усиливая их полезные свойства.

Овощи

Половину тарелки должны составлять свежие овощи. Самыми полезными считаются зеленые, но можно выбирать и любые другие. Это отличный источник клетчатки и витаминов.

Стоит помнить о том, что нельзя сочетать крахмалистые овощи с углеводами. Это сочетание достаточно плохо усваивается и может привести к набору веса.

Хлеб

Хлеб хорошо сочетается с маслом, сыром, семенами, сметаной, овощами и зеленью, а также авокадо. Это отличное дополнение к овощным супам.

Однако не стоит сочетать хлеб с мясом или же простыми углеводами. Это сложное для переваривания сочетание.

Молоко

Этот продукт лучше всего потреблять самостоятельно, отдельно от другой пищи.

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Все дело в том, что при сочетании с другой пищей или напитками молоко может спровоцировать брожение в желудке.

Яйца

Это полезный белковый продукт. Хорошо сочетается он с клетчаткой, в частности овощами и зеленью.

Вот еще несколько правил, которые помогут сохранить фигуру стройной.

Начинать обед с салата или супа

Супы, особенно если они овощные, и салаты считаются легкими блюдами. Именно поэтому стоит начинать свой обед именно с них.

Возможно, после этого основное блюдо уже будет лишним. Это позволит не перегружать организм лишними калориями.

Пить много воды

Это одно из самых важных правил правильного и здорового питания. Ежедневно человек должен выпивать примерно 1,5-2 л чистой воды.

Обезвоживание может привести к возникновению множества различных заболеваний и нарушает нормальный водный баланс. Вода способствует нормализации процессов пищеварения, а также выводит шлаки и токсические вещества.

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Правильно распределить калории

Чтобы поддерживать хорошую фигуру, нужно придерживаться правильного и дробного питания.

Это значит, что нужно распределить суточное количество калорий на 5-6 одинаковых приемов пищи в течение дня. Так можно быть уверенным в том, что вы не станете переедать и при этом получите требуемый заряд энергии и все питательные вещества.

Выбирать полезные перекусы

Орешки, овощные палочки, сухофрукты, а также натуральный йогурт станут самым лучшим вариантом перекусов.

Батончики мюсли лучше всего исключить из своего рациона. Такой перекус провоцирует еще большее чувство голода.

Отказаться от калорийных напитков

Стоит потреблять исключительно чистую питьевую воду. Нужно отказаться от пакетированных фруктовых соков, а также сладких газированных напитков. В их составе содержится много сахара или же искусственные сахарозаменители. Это приводит к повышению чувства голода.

Добавить в рацион цельнозерновые продукты

Не стоит потреблять продукты из муки высшего сорта. При обработке цельного зерна оно утрачивает свои полезные свойства. В итоге остаются только лишь пустые калории.

Лучше всего потреблять цельнозерновые продукты, так как они более полезные и питательные.