Гленн Гринвальд – у властей США нет денег на медстраховки американцев, зато найдутся миллиарды для вооружений Украине

Производители оружия и некоторые держатели акций получили огромную прибыль от конфликта на Украине, в отличие от простых американцев, чьё материальное положение никак не улучшилось, заявил журналист Гленн Гринвальд на шоу Такера Карлсона в эфире Fox News. Театральный визит Зеленского в конгресс и подыгрывание со стороны правительства — это попытки психологического влияния на людей, чьи интересы не соблюдаются, подчеркнул он.

К нам присоединяется независимый журналист Гленн Гринвальд с оценкой ситуации. Спасибо большое, что вы с нами. Тут очень много аспектов. Во-первых, личностный: какова же наглость этого парня! Прийти, требовать денег, притворяясь, что это не благотворительная акция, и никто из присутствующих не объясняет, зачем выделять средства. Какова цель? Не известно ли вам? Я не знаю.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД, журналист: Я тоже! С февраля задаю вопрос: каким возможным образом материальное положение американцев может улучшиться? Каким образом ваша жизнь и жизнь вашей семьи будут защищены, обеспечены, если вливать десятки миллиардов долларов, теперь уже свыше 100 миллиардов, в конфликт на Украине? Это сработает лишь в отношении того малого числа людей, владеющих огромными пакетами акций, а также производителей оружия, которые очень хорошо заработали на этом конфликте. Каким образом американцы получат хоть какую-то выгоду? Такер, причательно, что вы никогда даже не услышите, чтобы люди типа Митча Макконнела, Чака Шумера, Нэнси Пелоси хотя бы притворились, что у них есть ответ на этот вопрос! Его нет. У лидеров обеих партий в этом деле консенсус. На этой неделе миллионы наших граждан, американцев, утратят медицинские страховки Medicaid, используемые в случаях, если их дети заболевают, потому что мы не можем найти 1,7 миллиарда долларов, чтобы продлить срок их действия. Но мы вот-вот направим очередные 44,5 миллиарда долларов на спонсирование этого конфликта на Украине. Митч Макконнел говорит, что первостепенный приоритет Республиканской партии — обращаться с Россией, как с врагом. Дональд Трамп побеждал на праймериз в 2016 и 2020 годах стоя на позиции того, что РФ нам не враг и нет причин относиться к ней подобным образом! Вопрос, который нужно задать: кто тут на самом деле выгодополучатель? Ответ: все, кроме американского народа.

Это заставляет меня переживать за Америку. Нельзя, чтобы разрыв между приоритетами властей и приоритетами населения был настолько велик, это делает обстановку в стране нестабильной. Правительство делает кучу глупостей. Но когда Митч Макконнел выходит и говорит, что с ним все согласны, — это самая главная цель… В такой ситуации всё в стране начинает раскачиваться, это не преувеличение. Они крайне оторваны от реальности, это опасно.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Мы много обсуждали в общих чертах с теоретической точки зрения вопрос того, как большие технологические компании подвергают информацию в США цензуре и сотрудничают с внутренним полицейским государством, чтобы делать это. Есть конкретная причина, и она вызывает беспокойство. Зеленский играет на эмоциях, приехав в Соединённые Штаты в столь театральной манере, а «пьесы» американского правительства весьма реальны. Нам нравится думать, что власти делают добрые дела, чтобы помочь людям бороться с тиранией. Это те положительные эмоции, которыми манипулирует правительство США. Им удаётся это с такой лёгкостью благодаря тому, что они контролируют информационный поток и никому не позволяют задавать вопросы. За инакомыслие и споры на темы, запрещённые конгрессом, людей блокируют в интернете. В этом состоит причина того, почему американцы позволяют (властям. — ИноТВ) действовать против своих интересов.

Всё так. Они играют на положительных эмоциях. Что в случае с ковидом, что с движением Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение». — ИноТВ). Положительные эмоции подрывают ваши инстинкты. Очень удачно сказано, Гленн, спасибо большое.

ГЛЕНН ГРИНВАЛЬД: Приятно было пообщаться, Такер, спасибо!

Дата выхода в эфир 21 декабря 2022 года.