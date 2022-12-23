 

N-TV – «это всего лишь верхушка катастрофы» — климатические активисты «обезглавили» рождественскую ёлку в центре Берлина

23.12.2022, 3:45, Разное
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Климатические активисты из движения «Последнее поколение» отрезали верхушку рождественской ёлки у Бранденбургских ворот, пишет N-TV. Сегодня в Германии видна всего лишь верхушка надвигающейся экологической катастрофы, объяснили смысл своей акции её участники. Они осудили немецкое правительство за бездействие и сообщили, что продолжат протесты и в следующем году.

Климатические активисты из движения «Последнее поколение» отрезали верхушку рождественской ёлки у Бранденбургских ворот, пишет N-TV. На платформе крана два человека поднялись к верхней части пихты Нордмана и отпилили её с помощью обычной пилы. Потом они вывесили транспарант с надписью: «Это всего лишь верхушка рождественской ёлки».

«Сегодня в Германии мы видем всего лишь верхушку катастрофы, — объяснил смысл акции один из её участников. — В то время как вся Германия на этой неделе ищет лучшие подарки в больших магазинах, другие задаются вопросом, где раздобыть питьевой воды после того, как засухи и потопы уничтожили их урожай». По его словам, ФРГ находится на грани «климатического коллапса», а немецкое правительство ничего не делает, чтобы защитить своих граждан.

Спикер движения «Последнее поколение» Эму фон Баален подчеркнула, что немцы «ходят по тонкому льду»: «Из-за каждого нового потепления возникает больше трещин и беспокойства. Мы больше не можем рассчитывать на то, что базовые условия жизни будут нам гарантированы». В связи с этим она объявила о том, что активисты продолжат мирное сопротивление и в следующем году.

Ещё на прошлой неделе климатические активисты пытались заблокировать подъезд к офисам бундестага, напоминает N-TV. С начала 2022 года члены движения «Последнее поколение» регулярно блокируют дороги в Берлине и других крупных городах, выступая за радикальные меры по борьбе с глобальным потеплением. К тому же они устраивали акции в музеях, министерствах, а также на стадионах, аэропортах и у нефтепроводов. На позапрошлой неделе в рамках расследования инцидента, произошедшего на нефтеперерабатывающем заводе в Шведте, были произведены обыски на квартирах 11 членов движения в различных федеральных землях.


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