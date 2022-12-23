Скандалы: Мечты не сбылись

Почему запредельно дорогая недвижимость и земля в Ленинградской области вдруг оказались «Газпрому» не по карману

Довольно неожиданно компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» выставила на продажу 17 участков и строений, которые предназначались для сотрудников фирмы. Это тем удивительнее, учитывая престижность места в Выборгском районе, что сейчас газовики на границе 78 и 47 регионов создают свой почти закрытый город со всей инфраструктурой. Город-сад.

Компания «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», единственным учредителем которой является ПАО «Газпром», работает в северной столице около двух десятков лет. Данное ООО экспортирует газ, как информирует официальный сайт, «в общество входят более 12 тыс. км газопроводов, 33 компрессорных цеха со 197 газоперекачивающими агрегатами суммарной мощностью 1883 МВт, 252 газораспределительные станции, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики». В компании работает около семи тысяч сотрудников.

И вот как раз корпоративная стройка для сотрудников предприятия недавно вызвала удивление — не сама по себе, конечно, а то что уже готовые и еще не очень готовые объекты в Выборгском районе Ленинградской области выставлены на продажу. Конкретно территориально — на улице Мира в МО «Первомайское сельское поселение». Некоторые дома уже официально достроены, другие проходят как объекты незавершенного строительства. Начальные цены — от 51 миллиона до 178 миллионов рублей. Всего сформировано 17 лотов, общая стоимость которых составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Торги пройдут в конце декабря 2022 года в электронной форме.

Участки в районе реки Сестры действительно элитные. Видовые места, зеленый и уединенный район, но есть важное «но». Некоторые земли «наступили» на водоохранную зону, которая, напомним, согласно Водному кодексу РФ, составляет 20 метров от любого водоема. Петербургский эко-активист Ирина Виноградова, которая много лет борется с нарушениями в этой сфере, давно забила тревогу. По ее словам, природоохранная прокуратура Ленинградской области бездействует, но данные «газпромовские» участки из-за водоохранного нюанса уязвимы. Помните, как снесли в Москве у Истринского водохранилища поселок «Речник» в 2005 году при активном желании Олега Митволя, рьяно защищавшего природоохранную зону? Когда власть считает, что «Карфаген должен быть разрушен» по тем или иным причинам, против лома нет приема.

Отсюда многие аналитики петербургского и ленинградского рынка недвижимости считают, что описываемыми участки могут оказаться «токсичными», тем более они еще и невероятно дорогие. Самый-самый, по словам риелтора Константина Матыцына, который занимается продажами в данном районе и сегменте, оценивается в 399 миллионов рублей: площадь дома — 1108 м2, а участка — 130 соток.

Если что, да, среди риелторов есть слухи, что строения вообще могут пойти под снос по «экологическим причинам».

Город-сад

Но всё же не стоит сильно переживать за сотрудников «Газпрома» и его, концерна, «дочек». Сейчас идет активное переселение всех сотрудников из разных регионов в Приморский и Курортный районы Санкт-Петербурга. Там где и башня «Лахта-центр», и стадион «Зенит». В 2021 году для «газовых» детей открылась элитная школа на Крестовском острове — ее смету оценивают в пять миллиардов. А заведение так и называется — «Газпром школа», на линейке 1 сентября был лично глава ПАО Алексей Миллер. Строительство домов для газпромовцев в элитных районов порой, конечно, сопровождается скандалами вроде странных пожаров в элитных пригородах — в Репино, Комарово, Зеленогорске, Сестрорецке. Но деревянный Петербург и так постоянно горит, даже без спички от конспирологии.

Вообще за сотрудников «Газпрома» можно только радоваться, что еще давно подчеркнул шоумен Семен Слепаков:

«Не хочу быть милиционером и даже завкожвиздиспансером,

я хочу быть акционером ОАО Газпром.

Не хочу я быть браконьером, не хочу я быть гондольером,

я хочу быть акционером ОАО Газпром».

Вообще газпромовское руководство и даже можно сказать, общее эзотерические направление в топ-менеджменте не скрывает, что хотело бы построить Новый Петербург. Еще весной этого года, скажем, Смольному было преподнесено сразу шесть знаковых проектов новых глобальных стоек, и прямо в центре города. При этом газовая корпорация постоянно думает о своем имидже, преимущественно, желает понравиться именно петербуржцам. Удалось поговорить одним из пиарщиков «Газпрома», он выдал на-гора: «Да, не спорю, что тезис — «Мечты сбываются» — ныне устарел и выглядит теперь скорее в негативном ключе. Времена тяжелые, и пафос не уместен. Компания не случайно обосновалась в Петербурге — отсюда весь топ-менеджмент, синие морские цвета, а «Зенит», даже уже множество «Зенитов» — персональная гордость и связь с населением Санкт-Петербурга, которое на деле считает, что тезис «один город — одна команда» — это ответ на контрапункт Москвы. Да, проводились, конечно, социологические опросы горожан, как они относятся к «Газпрому». Нет, результаты не открою, сугубо внутренняя информация. Но выводы сделаны и по ним ведется работа. Раздражать мы людей не хотим».

Есть ли раздражение? Если не брать сферы высокой политики, где в Санкт-Петербурге три головы — Смольный, Евгений Пригожин и ПАО «Газпром», то у людей его нет, скорее, от общего незнания и погружения в свои проблемы, коих полно. Но газовики точно создают свой «город-сад», как писал Владимир Маяковский про Новокузнецк. Закрытый такой элитный город в городе, для солидных господ, если уже отсылаться к Виктору Пелевину. Это Курортный и Приморский районы города, у самого залива, для топов — Крестовский остров.

Но в Ленобласти запредельно дорогая недвижимость и земля «Газпрому» вдруг оказалась не по карману. Тоже пиар при всех сегодняшних вводных? Голый прагматизм? Или мы чего-то еще не знаем?

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Наша Версия”