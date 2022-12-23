Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру в Украине и похвалил предложения Зеленского

Предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры не должны стать ратификацией спецоперации России, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен отметил, что Зеленский представил «некоторые идеи» о мирном урегулировании, которые можно считать «хорошим стартом». «Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире», передает ТАСС.

По версии США, установленный в Украине в ходе переговоров мир должен быть «справедливым и устойчивым». «Справедливым, то есть, не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой», – сказал Блинкен. Под «устойчивым» миром США подразумевают, что Украина не должна оказаться в ситуации, когда «Россия просто повторит то, что она сделала через месяц, шесть месяцев или через год».

Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели». По словам Блинкена, США хотят видеть «свободную, независимую, процветающую и демократическую Украину, которая демонстрирует, что соблюдаются принципы Устава ООН». Соответствующие решения должны принимать сами украинцы, сказал он.

«Мы слышали от украинцев в последние месяцы, что они в полной мере сосредоточены на возвращении территории на востоке и на юге, которая главным образом была захвачена после февраля. Вот на чем они сосредоточены. Но это никоим образом не предопределяет то, как это пойдет дальше, чем закончится. Опять же, это им решать», – сообщил глава Госдепа.

Напомним, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации в Украине с требованием признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также Киев должен был выполнить ряд политических условий. Позднее географические задачи специальной военной операции изменились. Поскольку население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей звысказались за воссоединение с Россией, президент Владимир Путин утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны. В Кремле заявили, что Украина де-факто и де-юре не может и не хочет вести переговоры, поэтому российская специальная военная операция будет продолжаться.

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