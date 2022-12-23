DT – «для рекламы Великобритании» — Карл III не намерен экономить на коронации в условиях кризиса

В Букингемском дворце учли, что кончина королевы Елизаветы II и все связанные с этим мероприятия привлекли огромное внимание мировых СМИ, и надеются, что коронация её преемника Карла III также послужит хорошим поводом для рекламы Великобритании на международном уровне, пишет The Daily Telegraph. Поэтому новый король отверг идею сэкономить на этой церемонии, несмотря на довольно сложный период для всей страны, связанный с кризисом роста стоимости жизни, говорится в статье.



AP

Одним из ключевых уроков операций «Лондонский мост» и «Весенний прилив» в период траура между смертью королевы Елизаветы II и её похоронами стал тот факт, что это оказалось «отличной рекламой» для Великобритании. И хотя всегда предполагалось, что это наверняка станет важным событием национального значения, такие масштабные глобальные последствия в полной мере сложно было предсказать, пишет The Daily Telegraph.

Поэтому в Букингемском дворце намерены с большим размахом организовать предстоящую коронацию Карла III, которая должна состояться в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года, несмотря на многочисленные призывы к экономии в условиях кризиса роста стоимости жизни. По задумке организаторов, эта церемония станет уникальным примером «великолепной» пышности и зрелищности, говорится в статье.

Ожидается, что коронация нового монарха при этом будет немного короче, чем коронация покойной королевы Елизаветы II в 1953 году, и с меньшим количеством участников. Однако это связано с тем, что из церемонии должны быть удалены те элементы, которые сейчас считаются «устаревшими и громоздкими», чтобы она «лучше отражала современную монархию», как заявляют организаторы этого мероприятия.

По словам инсайдеров в Букингемском дворце, новый король Карл III «глубоко осознаёт» кризис роста стоимости жизни и тот факт, что торжественная церемония состоится в период экономических трудностей, поэтому все потраченные на это средства должны быть учтены и оправданны, однако отвергает идею максимальной экономии. Благодаря недавним событиям во дворце поняли, что грандиозное зрелище с участием королевской семьи — это «самый действенный способ повысить международное положение Великобритании», пишет The Daily Telegraph.

Многие британские политики также согласны с тем, что любая попытка сократить мероприятие ради экономии станет «упущенной возможностью» поднять престиж страны на мировой арене, говорится в статье. В частности, британский премьер-министр Риши Сунак на этой неделе назвал коронацию «уникальным моментом для страны», обсуждая с кабинетом министров возможность благодаря этой церемонии «продемонстрировать всё самое лучшее, что есть в Соединённом Королевстве».

Лорд Робертс из Белгравии, историк и телеведущий, напомнил в этой связи, что коронация в 1937 году проводилась под угрозой нацистского господства в Европе, а в 1953 году в стране ещё сохранялись меры жёсткой экономии и нормирование, однако церемонии при этом не отменялись. «В обоих случаях мы смогли напомнить себе о наших ценностях и чувстве оптимизма, которое помогло нам преодолеть эти ужасные кризисы. Правительство заслуживает аплодисментов за то, что оно приняло смелое решение должным образом провести столь необходимое празднование в следующем году», — подчеркнул он.

По плану организаторов традиционные церемониальные и религиозные элементы будут сохранены, однако служба будет длиться от одного до двух часов (вместо трёх), поясняется в статье. Новый король будет помазан святым маслом, ему вручат державу, коронационное кольцо и скипетр, после чего он будет коронован короной Святого Эдуарда, изготовленной для Карла II в 1661 году. Также предполагается, что это мероприятие посетят около 2000 человек — а не 8000, которые набились в аббатство в 1953 году во время коронации Елизаветы II (что в четыре раза превысило его обычную вместимость).

На церемонию также будут приглашены герцог и герцогиня Сассекские, несмотря на их недавнюю публичную критику королевской семьи. Королева-консорт Камилла будет коронована вместе с новым королём. Ожидается также, что Карл III объявит о том, что он служит «всем религиозным конфессиям», а не только англиканской церкви. Коронацию организует граф Маршал, а также герцог Норфолк, который организовал похороны королевы Елизаветы II, сообщается в статье.